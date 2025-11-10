https://1prime.ru/20251110/pek-864384650.html

Спрос на автоперевозки между Россией и Узбекистаном вырос на треть

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Текущей осенью бизнес активно наращивает объемы поставок между Россией и Узбекистаном - спрос на грузовые автомобильные перевозки между странами по итогам сентября-октября вырос на 31,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рассказали РИА Новости в ПЭК. "В сентябре-октябре потребность бизнеса (количество заявок) в доставке грузов между Россией и Узбекистаном выросла на 31,5% год к году... Компания, представленная в сопредельной республике собственными филиалами и складскими площадками, ежедневно доставляет грузы на направлении", — отметили в компании. Директор ПЭК: Silk Way Сергей Денисов отметил, что текущей осенью бизнес активно наращивает объемы поставок между Россией и Узбекистаном продуктов питания, включая овощи и фрукты, а также ускоряют доставку товаров в преддверии сезона распродаж, который начнется в середине ноября. Наиболее высокий рост спроса наблюдается в категории небольших отправлений: электроники, образцов текстильных материалов на сертификацию в странах ЕАЭС, комплектующих для оборудования, автозапчастей. Это связано с активным развитием онлайн-коммерции. "На фоне роста спроса средний уровень тарифов на автоперевозки между Узбекистаном и Россией увеличился на 16% год к году. Например, по состоянию на начало ноября, доставка из Москвы в Ташкент обойдется в 252 тысяч рублей за рейс. "Рост тарифов связан с колебаниями курса валют, а также инфляцией в Узбекистане, которая за 10 месяцев 2025 года достигла 5,7%, согласно данным Национального комитета по статистике", - отметили в ПЭК.

