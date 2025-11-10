Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на автоперевозки между Россией и Узбекистаном вырос на треть - 10.11.2025, ПРАЙМ
Спрос на автоперевозки между Россией и Узбекистаном вырос на треть
10.11.2025
Спрос на автоперевозки между Россией и Узбекистаном вырос на треть
Текущей осенью бизнес активно наращивает объемы поставок между Россией и Узбекистаном - спрос на грузовые автомобильные перевозки между странами по итогам... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T16:37+0300
2025-11-10T16:37+0300
бизнес
россия
узбекистан
москва
ташкент
еаэс
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Текущей осенью бизнес активно наращивает объемы поставок между Россией и Узбекистаном - спрос на грузовые автомобильные перевозки между странами по итогам сентября-октября вырос на 31,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рассказали РИА Новости в ПЭК. "В сентябре-октябре потребность бизнеса (количество заявок) в доставке грузов между Россией и Узбекистаном выросла на 31,5% год к году... Компания, представленная в сопредельной республике собственными филиалами и складскими площадками, ежедневно доставляет грузы на направлении", — отметили в компании. Директор ПЭК: Silk Way Сергей Денисов отметил, что текущей осенью бизнес активно наращивает объемы поставок между Россией и Узбекистаном продуктов питания, включая овощи и фрукты, а также ускоряют доставку товаров в преддверии сезона распродаж, который начнется в середине ноября. Наиболее высокий рост спроса наблюдается в категории небольших отправлений: электроники, образцов текстильных материалов на сертификацию в странах ЕАЭС, комплектующих для оборудования, автозапчастей. Это связано с активным развитием онлайн-коммерции. "На фоне роста спроса средний уровень тарифов на автоперевозки между Узбекистаном и Россией увеличился на 16% год к году. Например, по состоянию на начало ноября, доставка из Москвы в Ташкент обойдется в 252 тысяч рублей за рейс. "Рост тарифов связан с колебаниями курса валют, а также инфляцией в Узбекистане, которая за 10 месяцев 2025 года достигла 5,7%, согласно данным Национального комитета по статистике", - отметили в ПЭК.
узбекистан
москва
ташкент
бизнес, россия, узбекистан, москва, ташкент, еаэс
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, МОСКВА, Ташкент, ЕАЭС
16:37 10.11.2025
 
Спрос на автоперевозки между Россией и Узбекистаном вырос на треть

ПЭК: спрос на грузовые автоперевозки между Россией и Узбекистаном вырос на 31,5%

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили
Грузовые автомобили - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Грузовые автомобили. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Текущей осенью бизнес активно наращивает объемы поставок между Россией и Узбекистаном - спрос на грузовые автомобильные перевозки между странами по итогам сентября-октября вырос на 31,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рассказали РИА Новости в ПЭК.
"В сентябре-октябре потребность бизнеса (количество заявок) в доставке грузов между Россией и Узбекистаном выросла на 31,5% год к году... Компания, представленная в сопредельной республике собственными филиалами и складскими площадками, ежедневно доставляет грузы на направлении", — отметили в компании.
Железнодорожные пути сортировочной станции - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Правительство утвердило индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки
2 ноября, 08:42
Директор ПЭК: Silk Way Сергей Денисов отметил, что текущей осенью бизнес активно наращивает объемы поставок между Россией и Узбекистаном продуктов питания, включая овощи и фрукты, а также ускоряют доставку товаров в преддверии сезона распродаж, который начнется в середине ноября.
Наиболее высокий рост спроса наблюдается в категории небольших отправлений: электроники, образцов текстильных материалов на сертификацию в странах ЕАЭС, комплектующих для оборудования, автозапчастей. Это связано с активным развитием онлайн-коммерции.
"На фоне роста спроса средний уровень тарифов на автоперевозки между Узбекистаном и Россией увеличился на 16% год к году. Например, по состоянию на начало ноября, доставка из Москвы в Ташкент обойдется в 252 тысяч рублей за рейс.
"Рост тарифов связан с колебаниями курса валют, а также инфляцией в Узбекистане, которая за 10 месяцев 2025 года достигла 5,7%, согласно данным Национального комитета по статистике", - отметили в ПЭК.
МТК Север-Юг
Россия, Иран и Азербайджан увеличат перевозки по МТК "Север — Юг"
14 октября, 12:15
 
