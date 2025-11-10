Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рослесхоз рассказал о росте экспорта пиломатериалов в 2025 году - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251110/pilomaterialy-864377305.html
Рослесхоз рассказал о росте экспорта пиломатериалов в 2025 году
Рослесхоз рассказал о росте экспорта пиломатериалов в 2025 году - 10.11.2025, ПРАЙМ
Рослесхоз рассказал о росте экспорта пиломатериалов в 2025 году
Экспорт российских пиломатериалов увеличился в 2025 году на 10,4%, крупнейшими покупателями являются Китай и страны Средней Азии, сообщили РИА Новости в... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T13:27+0300
2025-11-10T13:27+0300
экономика
бизнес
промышленность
россия
китай
средняя азия
узбекистан
рослесхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/76224/65/762246587_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_971cc920efc023c8e430a838bc596b8a.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Экспорт российских пиломатериалов увеличился в 2025 году на 10,4%, крупнейшими покупателями являются Китай и страны Средней Азии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза. "В 2025 году спрос на российскую продукцию из древесины вырос на 10,4% в сравнении с прошлым годом. По данным ФГИС Лесного комплекса, в дружественные страны с начала года экспортировано свыше 18 миллионов кубометров пиломатериалов, за аналогичный период 2024 года – 16,3 миллиона кубометров", - говорится в сообщении. По данным Рослесхоза, отечественные пиломатериалы поставляются в 41 страну, крупнейшим покупателем обработанной древесины из России является Китай, а также Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Киргизия.
китай
средняя азия
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76224/65/762246587_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_a7319bb89a6d37c791163c48c64bdf4f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, россия, китай, средняя азия, узбекистан, рослесхоз
Экономика, Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, КИТАЙ, Средняя Азия, УЗБЕКИСТАН, Рослесхоз
13:27 10.11.2025
 
Рослесхоз рассказал о росте экспорта пиломатериалов в 2025 году

Рослесхоз: экспорт пиломатериалов из России вырос на 10,4% в 2025 году

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаготовка леса
Заготовка леса - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Заготовка леса. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Экспорт российских пиломатериалов увеличился в 2025 году на 10,4%, крупнейшими покупателями являются Китай и страны Средней Азии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.
"В 2025 году спрос на российскую продукцию из древесины вырос на 10,4% в сравнении с прошлым годом. По данным ФГИС Лесного комплекса, в дружественные страны с начала года экспортировано свыше 18 миллионов кубометров пиломатериалов, за аналогичный период 2024 года – 16,3 миллиона кубометров", - говорится в сообщении.
По данным Рослесхоза, отечественные пиломатериалы поставляются в 41 страну, крупнейшим покупателем обработанной древесины из России является Китай, а также Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Киргизия.
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьРОССИЯКИТАЙСредняя АзияУЗБЕКИСТАНРослесхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала