Рослесхоз рассказал о росте экспорта пиломатериалов в 2025 году

Рослесхоз рассказал о росте экспорта пиломатериалов в 2025 году

2025-11-10T13:27+0300

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Экспорт российских пиломатериалов увеличился в 2025 году на 10,4%, крупнейшими покупателями являются Китай и страны Средней Азии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза. "В 2025 году спрос на российскую продукцию из древесины вырос на 10,4% в сравнении с прошлым годом. По данным ФГИС Лесного комплекса, в дружественные страны с начала года экспортировано свыше 18 миллионов кубометров пиломатериалов, за аналогичный период 2024 года – 16,3 миллиона кубометров", - говорится в сообщении. По данным Рослесхоза, отечественные пиломатериалы поставляются в 41 страну, крупнейшим покупателем обработанной древесины из России является Китай, а также Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Киргизия.

