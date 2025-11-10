https://1prime.ru/20251110/pilomaterialy-864377305.html
Рослесхоз рассказал о росте экспорта пиломатериалов в 2025 году
Рослесхоз рассказал о росте экспорта пиломатериалов в 2025 году - 10.11.2025, ПРАЙМ
Рослесхоз рассказал о росте экспорта пиломатериалов в 2025 году
Экспорт российских пиломатериалов увеличился в 2025 году на 10,4%, крупнейшими покупателями являются Китай и страны Средней Азии, сообщили РИА Новости в... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T13:27+0300
2025-11-10T13:27+0300
2025-11-10T13:27+0300
экономика
бизнес
промышленность
россия
китай
средняя азия
узбекистан
рослесхоз
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Экспорт российских пиломатериалов увеличился в 2025 году на 10,4%, крупнейшими покупателями являются Китай и страны Средней Азии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза. "В 2025 году спрос на российскую продукцию из древесины вырос на 10,4% в сравнении с прошлым годом. По данным ФГИС Лесного комплекса, в дружественные страны с начала года экспортировано свыше 18 миллионов кубометров пиломатериалов, за аналогичный период 2024 года – 16,3 миллиона кубометров", - говорится в сообщении. По данным Рослесхоза, отечественные пиломатериалы поставляются в 41 страну, крупнейшим покупателем обработанной древесины из России является Китай, а также Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Киргизия.
Рослесхоз рассказал о росте экспорта пиломатериалов в 2025 году
Рослесхоз: экспорт пиломатериалов из России вырос на 10,4% в 2025 году