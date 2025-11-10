https://1prime.ru/20251110/polsha-864362013.html

На Западе заявили, что в Польше сложилась опасная для Киева ситуация

На Западе заявили, что в Польше сложилась опасная для Киева ситуация - 10.11.2025, ПРАЙМ

На Западе заявили, что в Польше сложилась опасная для Киева ситуация

В Польше замечено ослабление поддержки Украины, которое стало значительным элементом политической борьбы в стране, пишет Bloomberg. | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T07:17+0300

2025-11-10T07:17+0300

2025-11-10T07:17+0300

мировая экономика

общество

украина

польша

киев

кароль навроцкий

владимир зеленский

bloomberg

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В Польше замечено ослабление поддержки Украины, которое стало значительным элементом политической борьбы в стране, пишет Bloomberg. "Трещины в этой солидарности теперь становятся все более очевидными, а оппозиция поддержке Украины занимает центральное место в борьбе за власть на вершине польской политики", — говорится в статье. Польский политолог Петр Бурас отметил, что желание Варшавы поддерживать Киев переживает как подъемы, так и спады. Вероятно, впереди еще больше периодов спада. "Первоначальная волна поддержки после 2022 года исчерпана, сказал он, отметив, что польский энтузиазм в отношении Украины после Майдана 2014 года постигла та же участь", — сообщает издание. В четверг издание Gazeta Wyborcza сообщило о заметном росте нападений на украинцев в Польше. В июне президент Польши Кароль Навроцкий, получив поздравления от Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. В своей предвыборной кампании Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неразрешённом вопросе Волынской трагедии, включая эксгумацию её жертв на территории Украины. По разным данным, в Польше проживает от 1,5 до 2 миллионов граждан Украины.

https://1prime.ru/20251105/gaz-864243966.html

https://1prime.ru/20251104/polsha-864225610.html

https://1prime.ru/20251104/polsha-864222034.html

украина

польша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, польша, киев, кароль навроцкий, владимир зеленский, bloomberg