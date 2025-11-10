Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе заявили, что в Польше сложилась опасная для Киева ситуация
В Польше замечено ослабление поддержки Украины, которое стало значительным элементом политической борьбы в стране, пишет Bloomberg. | 10.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В Польше замечено ослабление поддержки Украины, которое стало значительным элементом политической борьбы в стране, пишет Bloomberg. "Трещины в этой солидарности теперь становятся все более очевидными, а оппозиция поддержке Украины занимает центральное место в борьбе за власть на вершине польской политики", — говорится в статье. Польский политолог Петр Бурас отметил, что желание Варшавы поддерживать Киев переживает как подъемы, так и спады. Вероятно, впереди еще больше периодов спада. "Первоначальная волна поддержки после 2022 года исчерпана, сказал он, отметив, что польский энтузиазм в отношении Украины после Майдана 2014 года постигла та же участь", — сообщает издание. В четверг издание Gazeta Wyborcza сообщило о заметном росте нападений на украинцев в Польше. В июне президент Польши Кароль Навроцкий, получив поздравления от Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. В своей предвыборной кампании Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неразрешённом вопросе Волынской трагедии, включая эксгумацию её жертв на территории Украины. По разным данным, в Польше проживает от 1,5 до 2 миллионов граждан Украины.
07:17 10.11.2025
 
На Западе заявили, что в Польше сложилась опасная для Киева ситуация

Флаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Флаг Польши, Варшава. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В Польше замечено ослабление поддержки Украины, которое стало значительным элементом политической борьбы в стране, пишет Bloomberg.
"Трещины в этой солидарности теперь становятся все более очевидными, а оппозиция поддержке Украины занимает центральное место в борьбе за власть на вершине польской политики", — говорится в статье.
Польский политолог Петр Бурас отметил, что желание Варшавы поддерживать Киев переживает как подъемы, так и спады. Вероятно, впереди еще больше периодов спада.
"Первоначальная волна поддержки после 2022 года исчерпана, сказал он, отметив, что польский энтузиазм в отношении Украины после Майдана 2014 года постигла та же участь", — сообщает издание.
В четверг издание Gazeta Wyborcza сообщило о заметном росте нападений на украинцев в Польше.
В июне президент Польши Кароль Навроцкий, получив поздравления от Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах.
В своей предвыборной кампании Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неразрешённом вопросе Волынской трагедии, включая эксгумацию её жертв на территории Украины.
По разным данным, в Польше проживает от 1,5 до 2 миллионов граждан Украины.
