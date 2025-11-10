https://1prime.ru/20251110/primore-864360494.html

В Приморье благоустраивают скверы и парки

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – ПРАЙМ. Скверы и парки в Приморье благоустраивают в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и конкурса для организаций территориального общественного самоуправления (ТОС), сообщает правительство региона. "В Приморье продолжается работа по благоустройству общественных пространств и территорий. Так, ряд изменений стал возможен благодаря мероприятиям национального проекта "Инфраструктура для жизни" и организациям территориального общественного самоуправления – ТОСам", - говорится в сообщении. Так, в рамках нацпроекта, который продлен до 2030 года по поручению президента РФ Владимира Путина, благоустроен сквер имени Кутузова во Владивостоке. Это пространство победило в онлайн-голосовании в этом году, набрав свыше 20 тысяч голосов. В Пожарском округе по нацпроекту благоустроили парк Энергетиков и сквер имени лейтенанта Евгения Микуленко. ТОС "На Рыбацкой" из Находки выиграло грант на оборудование видеонаблюдения и освещения. Это ТОС планирует участвовать в следующем грантовом конкурсе весной 2026 года. Ранее глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что программа благоустройства в рамках территориального общественного самоуправления в регионе продолжится. В 2026 году власти расширят ее почти вдвое, средства уже заложены в краевом бюджете. ТОС развиваются в России по поручению президента. В Приморье конкурс уже несколько лет реализуют по инициативе Кожемяко. В Приморье создано почти 900 ТОС, в 2025 году краевые гранты получили 150 объединений.

2025

