https://1prime.ru/20251110/primore-864360494.html
В Приморье благоустраивают скверы и парки
В Приморье благоустраивают скверы и парки - 10.11.2025, ПРАЙМ
В Приморье благоустраивают скверы и парки
Скверы и парки в Приморье благоустраивают в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и конкурса для организаций территориального общественного... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T05:34+0300
2025-11-10T05:34+0300
2025-11-10T05:34+0300
экономика
общество
приморье
рф
владивосток
олег кожемяко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864360494.jpg?1762742086
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – ПРАЙМ. Скверы и парки в Приморье благоустраивают в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и конкурса для организаций территориального общественного самоуправления (ТОС), сообщает правительство региона.
"В Приморье продолжается работа по благоустройству общественных пространств и территорий. Так, ряд изменений стал возможен благодаря мероприятиям национального проекта "Инфраструктура для жизни" и организациям территориального общественного самоуправления – ТОСам", - говорится в сообщении.
Так, в рамках нацпроекта, который продлен до 2030 года по поручению президента РФ Владимира Путина, благоустроен сквер имени Кутузова во Владивостоке. Это пространство победило в онлайн-голосовании в этом году, набрав свыше 20 тысяч голосов.
В Пожарском округе по нацпроекту благоустроили парк Энергетиков и сквер имени лейтенанта Евгения Микуленко.
ТОС "На Рыбацкой" из Находки выиграло грант на оборудование видеонаблюдения и освещения. Это ТОС планирует участвовать в следующем грантовом конкурсе весной 2026 года.
Ранее глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что программа благоустройства в рамках территориального общественного самоуправления в регионе продолжится. В 2026 году власти расширят ее почти вдвое, средства уже заложены в краевом бюджете.
ТОС развиваются в России по поручению президента. В Приморье конкурс уже несколько лет реализуют по инициативе Кожемяко. В Приморье создано почти 900 ТОС, в 2025 году краевые гранты получили 150 объединений.
приморье
рф
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , приморье, рф, владивосток, олег кожемяко, владимир путин
Экономика, Общество , Приморье, РФ, Владивосток, Олег Кожемяко, Владимир Путин
В Приморье благоустраивают скверы и парки
Скверы и парки в Приморье благоустраивают в рамках нацпроекта
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – ПРАЙМ. Скверы и парки в Приморье благоустраивают в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и конкурса для организаций территориального общественного самоуправления (ТОС), сообщает правительство региона.
"В Приморье продолжается работа по благоустройству общественных пространств и территорий. Так, ряд изменений стал возможен благодаря мероприятиям национального проекта "Инфраструктура для жизни" и организациям территориального общественного самоуправления – ТОСам", - говорится в сообщении.
Так, в рамках нацпроекта, который продлен до 2030 года по поручению президента РФ Владимира Путина, благоустроен сквер имени Кутузова во Владивостоке. Это пространство победило в онлайн-голосовании в этом году, набрав свыше 20 тысяч голосов.
В Пожарском округе по нацпроекту благоустроили парк Энергетиков и сквер имени лейтенанта Евгения Микуленко.
ТОС "На Рыбацкой" из Находки выиграло грант на оборудование видеонаблюдения и освещения. Это ТОС планирует участвовать в следующем грантовом конкурсе весной 2026 года.
Ранее глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что программа благоустройства в рамках территориального общественного самоуправления в регионе продолжится. В 2026 году власти расширят ее почти вдвое, средства уже заложены в краевом бюджете.
ТОС развиваются в России по поручению президента. В Приморье конкурс уже несколько лет реализуют по инициативе Кожемяко. В Приморье создано почти 900 ТОС, в 2025 году краевые гранты получили 150 объединений.