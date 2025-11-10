Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕК ответили на вопрос о сроке действия санкций против России - 10.11.2025
В ЕК ответили на вопрос о сроке действия санкций против России
В ЕК ответили на вопрос о сроке действия санкций против России - 10.11.2025, ПРАЙМ
В ЕК ответили на вопрос о сроке действия санкций против России
Европейская комиссия не может утверждать, что санкции против России, в том числе против её энергоносителей, ещё будут действовать через год, ответила на... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T15:42+0300
2025-11-10T16:32+0300
экономика
нефть
рф
запад
венгрия
владимир путин
ес
ек
россия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – ПРАЙМ. Европейская комиссия не может утверждать, что санкции против России, в том числе против её энергоносителей, ещё будут действовать через год, ответила на брифинге в понедельник представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен на вопрос, получит ли Венгрия освобождение от запретов на импорт российских энергоресурсов в случае принятия плана ЕС REPowerEU. "Что необходимо четко различать, так это временный режим санкций и принятие REPowerEU, которого мы предлагаем. (План – ред.) REPowerEU находится на стадии технической подготовки, мы надеемся, что принятие произойдет до конца года под председательством Дании, это наша цель. Это тогда было бы что-то с неопределенным сроком действия. Режим санкций, о котором мы говорим (запрет на импорт энергоносителей из РФ – ред.), как для ЕС, так и для США, по определению является временным. Но я не могу дать оценку тому, какой будет ситуация с любым режимом санкций через год. Мы не знаем, что произойдет, будут ли действовать санкции через год", - ответила она.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. Представитель Еврокомиссии 9 ноября 2025 года сообщил РИА Новости, что ЕС по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа (как СПГ, так и трубопроводного) до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину. Он также указал, что импорт российской нефти в ЕС также сократился: с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году.Совет Евросоюза утвердил 20 октября 2025 года поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года.В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20251110/sanktsii-864381230.html
рф
запад
венгрия
нефть, рф, запад, венгрия, владимир путин, ес, ек, россия, санкции против рф
Экономика, Нефть, РФ, ЗАПАД, ВЕНГРИЯ, Владимир Путин, ЕС, ЕК, РОССИЯ, санкции против РФ
15:42 10.11.2025 (обновлено: 16:32 10.11.2025)
 
В ЕК ответили на вопрос о сроке действия санкций против России

Итконен: ЕС не может утверждать, что санкции против России будут действовать через год

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя – ПРАЙМ. Европейская комиссия не может утверждать, что санкции против России, в том числе против её энергоносителей, ещё будут действовать через год, ответила на брифинге в понедельник представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен на вопрос, получит ли Венгрия освобождение от запретов на импорт российских энергоресурсов в случае принятия плана ЕС REPowerEU.

"Что необходимо четко различать, так это временный режим санкций и принятие REPowerEU, которого мы предлагаем. (План – ред.) REPowerEU находится на стадии технической подготовки, мы надеемся, что принятие произойдет до конца года под председательством Дании, это наша цель. Это тогда было бы что-то с неопределенным сроком действия. Режим санкций, о котором мы говорим (запрет на импорт энергоносителей из РФ – ред.), как для ЕС, так и для США, по определению является временным. Но я не могу дать оценку тому, какой будет ситуация с любым режимом санкций через год. Мы не знаем, что произойдет, будут ли действовать санкции через год", - ответила она.

Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. Представитель Еврокомиссии 9 ноября 2025 года сообщил РИА Новости, что ЕС по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа (как СПГ, так и трубопроводного) до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину. Он также указал, что импорт российской нефти в ЕС также сократился: с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году.
Совет Евросоюза утвердил 20 октября 2025 года поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Экономика Нефть РФ ЗАПАД ВЕНГРИЯ Владимир Путин ЕС ЕК РОССИЯ санкции против РФ
 
 
Заголовок открываемого материала