"Так нельзя": Европе поставили жесткий ультиматум
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ, Светлана Медведева. ЕС на грани СПГ-кризиса. Новые экологические требования могут оставить Старый Свет без топлива из Катара. Осложнит ситуацию отказ от российских энергоносителей. Эксперты предупреждают: под вопросом еще один крупнейший поставщик СПГ. О том, чем все обернется, — в материале "Прайм".Хотели как лучше, а получилось как всегдаВ 2027-м вступает в силу Директива ЕС о проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие целям устойчивого развития (CSDDD).Документ обязует компании выявлять, предотвращать, прекращать или смягчать негативные последствия своей деятельности для прав человека и окружающей среды (например, в виде загрязнения или потери биоразнообразия). Директива призвана способствовать "зеленому переходу".За нарушение — штрафы до 5% годового дохода.Катар — третий по объему поставщик СПГ на европейский рынок (уступает только США и России). Там неоднократно предупреждали: в ближайшее время достичь нулевых выбросов углеводородов в атмосферу не получится, а с такими штрафами мириться никто не собирается."Если Европа на самом деле не смягчит или не отменит CSDDD, мы откажемся от экспорта", — сказал министр энергетики и главный исполнительный директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби.Несогласные с директивой есть даже в ЕС. Против выступали канцлерГермании Фридрих Мерц и президентФранции Эммануэль Макрон.А недавно министры энергетики США и Катара Крис Райт и Саад аль-Кааби направилиЕвросоюзу открытое письмо с призывом пересмотреть директиву."Мы искренне убеждены, что CSDDD нанесет значительный ущерб ЕС и его гражданам, поскольку приведет к росту цен на энергоносители и другие сырьевые товары, а также окажет сдерживающее воздействие на инвестиции и торговлю", — говорится в письме.Позже в Брюсселе дали понять, что готовыучитывать опасения международных партнеров."Конечно, нам нужно прислушиваться", — заявил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис. Но пока тем все и ограничилось.Остаться с носомПроблема евробюрократов в том, что они пытаются задним числом менять правила игры. Например, в случае с Россией они фактически заставили многие компании не выполнять газовые контракты. И то же самое делают с Катаром, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович."Катар с точки зрения международных законов, безусловно, прав. Если договор подписали, его нужно выполнять, а не задним числом в одностороннем порядке менять", – подчеркивает он.С 2027-го ЕС окончательно запретил и российский СПГ. Американцы тоже недовольны, поэтому все три главных поставщика могут уйти с рынка, говорит эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков."Возникнет дефицит, и придется поднимать цены, чтобы поставщики, действующие на азиатских рынках, например, Австралия, перенаправили объемы в Европу. Не факт, что те согласятся. Ведь те же несправедливые условия с пятипроцентным штрафом распространяются и на них", – добавляет он.Европейцы страдают от иллюзии, что они — самый привлекательный рынок. На самом деле ЕС конкурирует за СПГ наравне с Китаем.Попытка переигратьЗаменить выпавшие объемы будет крайне сложно, особенно если СПГ перестанут поставлять и США."Думаю, осознание этого все-таки подтолкнет Брюссель к изменению законодательства. На первом этапе они могут просто отсрочить директиву на год. Сказать, что займутся консультациями с поставщиками, неким справедливым регулированием и так далее. И пойдут на уступки", — предполагает Юшков.Эксперт допускает, что в итоге сделают исключение для США, ведь Европа обязалась в следующие три года увеличить закупки энергоносителей у американцев.Но даже без одного только катарского газа ЕС не сможет нормально жить.Дефицит и рост цен ускорят деиндустриализацию. Себестоимость всех товаров повысится, и они утратят конкурентоспособность на мировом рынке.По мнению Юшкова, даже в нынешней ситуации европейские политики понимают: нельзя складывать все яйца в одну корзину. Делать ставку только на газ из США очень рискованно.
