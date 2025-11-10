https://1prime.ru/20251110/ssha-864396049.html
США смягчили санкции против Сирии
2025-11-10T21:31+0300
2025-11-10T21:31+0300
2025-11-10T21:35+0300
мировая экономика
нефть
сирия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_0:9:4256:2403_1920x0_80_0_0_64dcc80bbcfd749abd30d385d25719b3.jpg
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты смягчают санкционный режим и меры экспортного контроля в отношении Сирии, заявил минфин США. "Соединённые Штаты больше не применяют всеобъемлющие санкции в отношении Сирии... Транспортировка в Сирию или внутри Сирии большинства базовых товаров гражданского назначения, произведенных в США, а также программного обеспечения и технологий, разрешена без получения лицензии", - говорится в заявлении министерства.
сирия
сша
