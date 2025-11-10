https://1prime.ru/20251110/ssha-864396049.html

США смягчили санкции против Сирии

2025-11-10T21:31+0300

2025-11-10T21:31+0300

2025-11-10T21:35+0300

ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты смягчают санкционный режим и меры экспортного контроля в отношении Сирии, заявил минфин США. "Соединённые Штаты больше не применяют всеобъемлющие санкции в отношении Сирии... Транспортировка в Сирию или внутри Сирии большинства базовых товаров гражданского назначения, произведенных в США, а также программного обеспечения и технологий, разрешена без получения лицензии", - говорится в заявлении министерства.

