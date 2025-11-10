Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США смягчили санкции против Сирии
США смягчили санкции против Сирии
США смягчили санкции против Сирии - 10.11.2025, ПРАЙМ
США смягчили санкции против Сирии
Соединенные Штаты смягчают санкционный режим и меры экспортного контроля в отношении Сирии, заявил минфин США. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T21:31+0300
2025-11-10T21:35+0300
мировая экономика
нефть
сирия
сша
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты смягчают санкционный режим и меры экспортного контроля в отношении Сирии, заявил минфин США. "Соединённые Штаты больше не применяют всеобъемлющие санкции в отношении Сирии... Транспортировка в Сирию или внутри Сирии большинства базовых товаров гражданского назначения, произведенных в США, а также программного обеспечения и технологий, разрешена без получения лицензии", - говорится в заявлении министерства.
мировая экономика, нефть, сирия, сша
Мировая экономика, Нефть, СИРИЯ, США
21:31 10.11.2025 (обновлено: 21:35 10.11.2025)
 
США смягчили санкции против Сирии

Минфин США объявил о смягчении санкционного режима в отношении Сирии

© AFP / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP / Mladen Antonov
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты смягчают санкционный режим и меры экспортного контроля в отношении Сирии, заявил минфин США.
"Соединённые Штаты больше не применяют всеобъемлющие санкции в отношении Сирии... Транспортировка в Сирию или внутри Сирии большинства базовых товаров гражданского назначения, произведенных в США, а также программного обеспечения и технологий, разрешена без получения лицензии", - говорится в заявлении министерства.
Приостановка "Закона Цезаря" для Сирии не смягчает санкции против России
