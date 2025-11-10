Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Большинство товаров из США потребуют лицензии для отправки в Сирию - 10.11.2025
Большинство товаров из США потребуют лицензии для отправки в Сирию
Большинство товаров из США потребуют лицензии для отправки в Сирию - 10.11.2025, ПРАЙМ
Большинство товаров из США потребуют лицензии для отправки в Сирию
Большинство товаров из США, находящихся в списке подлежащих контролю, потребуют лицензии для передачи в Сирию, сообщил американский минфин. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T21:35+0300
2025-11-10T21:35+0300
нефть
мировая экономика
сирия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/03/841970391_0:77:1544:946_1920x0_80_0_0_56e90b125c1ff5d9337319365bc633fe.jpg
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Большинство товаров из США, находящихся в списке подлежащих контролю, потребуют лицензии для передачи в Сирию, сообщил американский минфин. США в понедельник объявили о смягчении санкционного режима и мер экспортного контроля в отношении Сирии. "Большинство товаров из списка контролируемых при отправке в Сирию по-прежнему требуют экспортной лицензии", - говорится в сообщении министерства.
сирия
сша
нефть, мировая экономика, сирия, сша
Нефть, Мировая экономика, СИРИЯ, США
21:35 10.11.2025
 
Большинство товаров из США потребуют лицензии для отправки в Сирию

Минфин: большинство подконтрольных товаров из США потребуют лицензии для отправки в Сирию

© CC BY 2.0 / Joel BombardierСирия
Сирия
Сирия. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Joel Bombardier
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Большинство товаров из США, находящихся в списке подлежащих контролю, потребуют лицензии для передачи в Сирию, сообщил американский минфин.
США в понедельник объявили о смягчении санкционного режима и мер экспортного контроля в отношении Сирии.
"Большинство товаров из списка контролируемых при отправке в Сирию по-прежнему требуют экспортной лицензии", - говорится в сообщении министерства.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Приостановка "Закона Цезаря" для Сирии не смягчает санкции против России
21:28
 
НефтьМировая экономикаСИРИЯСША
 
 
