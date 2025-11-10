https://1prime.ru/20251110/ssha-864396188.html
Большинство товаров из США потребуют лицензии для отправки в Сирию
Большинство товаров из США потребуют лицензии для отправки в Сирию
2025-11-10T21:35+0300
ВАШИНГТОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Большинство товаров из США, находящихся в списке подлежащих контролю, потребуют лицензии для передачи в Сирию, сообщил американский минфин. США в понедельник объявили о смягчении санкционного режима и мер экспортного контроля в отношении Сирии. "Большинство товаров из списка контролируемых при отправке в Сирию по-прежнему требуют экспортной лицензии", - говорится в сообщении министерства.
