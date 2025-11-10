https://1prime.ru/20251110/sud-864387146.html

Суд изъял незаконные доходы у экс-замглавы правительства Ивановской области

2025-11-10T17:31+0300

2025-11-10T17:31+0300

2025-11-10T18:15+0300

россия

общество

ивановская область

рф

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Суд в Ивановской области обратил в доход государства более 800 миллионов рублей, изъятых у экс-замглавы правительства региона Сергея Зобнина и связанных с ним лиц, сообщила Генпрокуратура РФ."В Ивановской области суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства незаконно полученных доходов на общую сумму более 800 миллионов рублей с бывшего заместителя председателя регионального правительства и связанных с ним лиц", - говорится в сообщении.Как уточнила Генеральная прокуратура, Ленинский районный суд рассмотрел иск прокурора Ивановской области к Зобнину и связанным с ним лицам об обращении в доход государства денежных средств. Правоохранители установили, что бывший замглавы правительства региона, используя свои должностные полномочия, оказывал покровительство компании при заключении госконтрактов на выполнение ремонтных работ в области на объектах здравоохранения, образования и культуры, при этом фактическим руководителем строительной компании был родной брат супруги Зобнина Дмитрий Федулов.Ведомство подчеркнуло, что при поддержке экс-зампреда правительства с 2022 по 2024 годы государственные и муниципальные заказчики заключили со строительной организацией 21 контракт на общую сумму в более чем 800 миллионов рублей. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление. Уголовное дело о превышении должностных полномочий, получении и даче взятки двумя бывшими зампредами регионального правительства Ириной Эрмиш и Зобниным, а также фактическим руководителем строительной компании рассматривается судом.

ивановская область

рф

2025

Новости

