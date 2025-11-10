Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТОР рассказала о росте российского турпотока в Анталью - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/turpotok-864373322.html
АТОР рассказала о росте российского турпотока в Анталью
АТОР рассказала о росте российского турпотока в Анталью - 10.11.2025, ПРАЙМ
АТОР рассказала о росте российского турпотока в Анталью
Российский турпоток в Анталью в октябре вырос на 12,3%, до 583 тысяч туристов - по числу визитов в турецкую провинцию Россия заняла второе место, сообщает... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T12:06+0300
2025-11-10T12:06+0300
туризм
бизнес
россия
анталья
турция
германия
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/82614/64/826146458_0:158:2956:1821_1920x0_80_0_0_edf3607dcf3a29c26520853ea0bfd9ca.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский турпоток в Анталью в октябре вырос на 12,3%, до 583 тысяч туристов - по числу визитов в турецкую провинцию Россия заняла второе место, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Россия – 583 044 визита (+12,3% по сравнению с октябрем 2024 года) ... Российский турпоток в Анталью в октябре по абсолютным цифрам хотя и на втором месте после германского, но зато характеризуется самой яркой динамикой среди тройки ключевых стран - поставщиков туристов в Анталью", - рассказали в АТОР. На первом месте по турпотоку вышла Германия - туристы совершили 639,5 тысячи визитов, турпоток вырос на 7,8% в годовом выражении. Тройку лидеров замкнула Великобритания с 182,2 тысячи визитов, турпоток снизился на 3,7%. Всего в октябре на курорты Антальи приехали 2,216 миллиона туристов. Как отметили в АТОР, средний чек тура с перелетом в Турцию в октябре 2025 года составил 200 тысяч рублей - это на 0,6% больше по сравнению с октябрем 2024 года. При этом средняя продолжительность отдыха снизилась с восьми до семи дней. Чаще всего туристы выбирали отдых в пятизвездочных отелях, почти все проданные туры в Анталью в октябре - это вариации системы "все включено". "Напомним, в октябре этого года на Турцию в общем объеме продаж пакетных туров в России приходилось 35,7%. Доля курортов Антальи в октябрьских бронированиях туров в Турцию близка к трем четвертям (73%)", - отметили в ассоциации.
анталья
турция
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82614/64/826146458_341:0:2956:1961_1920x0_80_0_0_195b8f26b1cb08c1237dbb10028521cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, анталья, турция, германия, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Анталья, ТУРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, АТОР
12:06 10.11.2025
 
АТОР рассказала о росте российского турпотока в Анталью

АТОР: российский турпоток в Анталью в октябре вырос на 12,3%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТурецкий курорт Анталья
Турецкий курорт Анталья - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Турецкий курорт Анталья. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский турпоток в Анталью в октябре вырос на 12,3%, до 583 тысяч туристов - по числу визитов в турецкую провинцию Россия заняла второе место, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Россия – 583 044 визита (+12,3% по сравнению с октябрем 2024 года) ... Российский турпоток в Анталью в октябре по абсолютным цифрам хотя и на втором месте после германского, но зато характеризуется самой яркой динамикой среди тройки ключевых стран - поставщиков туристов в Анталью", - рассказали в АТОР.
На первом месте по турпотоку вышла Германия - туристы совершили 639,5 тысячи визитов, турпоток вырос на 7,8% в годовом выражении. Тройку лидеров замкнула Великобритания с 182,2 тысячи визитов, турпоток снизился на 3,7%. Всего в октябре на курорты Антальи приехали 2,216 миллиона туристов.
Как отметили в АТОР, средний чек тура с перелетом в Турцию в октябре 2025 года составил 200 тысяч рублей - это на 0,6% больше по сравнению с октябрем 2024 года. При этом средняя продолжительность отдыха снизилась с восьми до семи дней. Чаще всего туристы выбирали отдых в пятизвездочных отелях, почти все проданные туры в Анталью в октябре - это вариации системы "все включено".
"Напомним, в октябре этого года на Турцию в общем объеме продаж пакетных туров в России приходилось 35,7%. Доля курортов Антальи в октябрьских бронированиях туров в Турцию близка к трем четвертям (73%)", - отметили в ассоциации.
 
ТуризмБизнесРОССИЯАнтальяТУРЦИЯГЕРМАНИЯАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала