АТОР рассказала о росте российского турпотока в Анталью
АТОР: российский турпоток в Анталью в октябре вырос на 12,3%
Турецкий курорт Анталья. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский турпоток в Анталью в октябре вырос на 12,3%, до 583 тысяч туристов - по числу визитов в турецкую провинцию Россия заняла второе место, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Россия – 583 044 визита (+12,3% по сравнению с октябрем 2024 года) ... Российский турпоток в Анталью в октябре по абсолютным цифрам хотя и на втором месте после германского, но зато характеризуется самой яркой динамикой среди тройки ключевых стран - поставщиков туристов в Анталью", - рассказали в АТОР.
На первом месте по турпотоку вышла Германия - туристы совершили 639,5 тысячи визитов, турпоток вырос на 7,8% в годовом выражении. Тройку лидеров замкнула Великобритания с 182,2 тысячи визитов, турпоток снизился на 3,7%. Всего в октябре на курорты Антальи приехали 2,216 миллиона туристов.
Как отметили в АТОР, средний чек тура с перелетом в Турцию в октябре 2025 года составил 200 тысяч рублей - это на 0,6% больше по сравнению с октябрем 2024 года. При этом средняя продолжительность отдыха снизилась с восьми до семи дней. Чаще всего туристы выбирали отдых в пятизвездочных отелях, почти все проданные туры в Анталью в октябре - это вариации системы "все включено".
"Напомним, в октябре этого года на Турцию в общем объеме продаж пакетных туров в России приходилось 35,7%. Доля курортов Антальи в октябрьских бронированиях туров в Турцию близка к трем четвертям (73%)", - отметили в ассоциации.