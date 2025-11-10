Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-10T06:39+0300
2025-11-10T07:05+0300
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис поделился мнением, что после нанесенного ВС России удара по Украине, западные страны осознали бесполезность своей поддержки киевского режима. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала. "Западные правительства понимают, что не смогут снабдить Украину системами ПВО, чтобы попробовать противостоять ракетам и дронам. И что все попытки это сделать — это полный провал", — отметил аналитик. По словам эксперта, всё, что удалось сделать союзникам Украины, это значительно истощить свои запасы и подтвердить неэффективность своего оружия перед лицом российских вооружений. "По крайней мере европейские правительства продолжают настаивать на том, что они с Украиной настолько, насколько потребуется. Даже когда тухнет свет по всей Украине", — сказал с иронией Меркурис. В субботу компания "Центрэнерго" сообщила, что генерация на всех государственных ТЭС на Украине была остановлена в результате российских атак. "Укрэнерго" также сообщило о сериях отключения электричества в разных областях. В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты, используя высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", и поразили объекты украинского военнопромышленного комплекса и газо-энергетические структуры. С 10 октября по всей Украине начались длительные отключения электричества. Власти информировали о нарушениях в энергосетях и коммунальном хозяйстве, а министр энергетики Светлана Гринчук назвала положение критическим.
06:39 10.11.2025 (обновлено: 07:05 10.11.2025)
 
"Это провал": в Британии сделали заявление после удара возмездия ВС России

© Unsplash/EugeneКиев, Украина
Киев, Украина
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис поделился мнением, что после нанесенного ВС России удара по Украине, западные страны осознали бесполезность своей поддержки киевского режима. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.
"Западные правительства понимают, что не смогут снабдить Украину системами ПВО, чтобы попробовать противостоять ракетам и дронам. И что все попытки это сделать — это полный провал", — отметил аналитик.
По словам эксперта, всё, что удалось сделать союзникам Украины, это значительно истощить свои запасы и подтвердить неэффективность своего оружия перед лицом российских вооружений. "По крайней мере европейские правительства продолжают настаивать на том, что они с Украиной настолько, насколько потребуется. Даже когда тухнет свет по всей Украине", — сказал с иронией Меркурис.
В субботу компания "Центрэнерго" сообщила, что генерация на всех государственных ТЭС на Украине была остановлена в результате российских атак. "Укрэнерго" также сообщило о сериях отключения электричества в разных областях.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты, используя высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", и поразили объекты украинского военнопромышленного комплекса и газо-энергетические структуры.
С 10 октября по всей Украине начались длительные отключения электричества. Власти информировали о нарушениях в энергосетях и коммунальном хозяйстве, а министр энергетики Светлана Гринчук назвала положение критическим.
 
Заголовок открываемого материала