"Это провал": в Британии сделали заявление после удара возмездия ВС России

Британский военный аналитик Александр Меркурис поделился мнением, что после нанесенного ВС России удара по Украине, западные страны осознали бесполезность своей | 10.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис поделился мнением, что после нанесенного ВС России удара по Украине, западные страны осознали бесполезность своей поддержки киевского режима. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала. "Западные правительства понимают, что не смогут снабдить Украину системами ПВО, чтобы попробовать противостоять ракетам и дронам. И что все попытки это сделать — это полный провал", — отметил аналитик. По словам эксперта, всё, что удалось сделать союзникам Украины, это значительно истощить свои запасы и подтвердить неэффективность своего оружия перед лицом российских вооружений. "По крайней мере европейские правительства продолжают настаивать на том, что они с Украиной настолько, насколько потребуется. Даже когда тухнет свет по всей Украине", — сказал с иронией Меркурис. В субботу компания "Центрэнерго" сообщила, что генерация на всех государственных ТЭС на Украине была остановлена в результате российских атак. "Укрэнерго" также сообщило о сериях отключения электричества в разных областях. В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты, используя высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", и поразили объекты украинского военнопромышленного комплекса и газо-энергетические структуры. С 10 октября по всей Украине начались длительные отключения электричества. Власти информировали о нарушениях в энергосетях и коммунальном хозяйстве, а министр энергетики Светлана Гринчук назвала положение критическим.

