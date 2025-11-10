Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У Зеленского погас свет во время интервью с Guardian - 10.11.2025
У Зеленского погас свет во время интервью с Guardian
У Зеленского погас свет во время интервью с Guardian - 10.11.2025, ПРАЙМ
У Зеленского погас свет во время интервью с Guardian
Свет выключился во время интервью Владимира Зеленского с журналистом британского Guardian, что зафиксировала видеозапись, размещённая на YouTube-канале газеты. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T07:08+0300
2025-11-10T07:09+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Свет выключился во время интервью Владимира Зеленского с журналистом британского Guardian, что зафиксировала видеозапись, размещённая на YouTube-канале газеты. Это интервью проходило в Мариинском дворце, находящемся напротив комплекса президентской администрации. "Через несколько секунд после того, как Зеленский приступил к беседе с Guardian, интервью было прервано из-за сбоя подачи электроэнергии", — отмечается в статье. Спустя некоторое время, благодаря запуску резервного генератора, электроэнергия в здании была восстановлена, что позволило продолжить интервью.По состоянию на 10 октября, на территории всей Украины стартовали продолжительные и многочисленные отключения электричества. Представители власти заявили о повреждениях как в энергетической инфраструктуре, так и в коммунальных системах. Глава украинского министерства энергетики, Светлана Гринчук, описала ситуацию как весьма серьезную. Хотя 11 октября удалось добиться стабилизации, уже с 13 октября началось внедрение новых графиков аварийных отключений. На рассвете субботы российские вооруженные силы произвели ответные удары в связи с террористическими актами, осуществлёнными ВСУ против гражданских объектов. С использованием высокоточных вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал", были атакованы объекты украинского военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры, обеспечивавшей их функционирование. Вслед за этим, компания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке генерации на всех государственных ТЭС в стране из-за российских ударов. "Укрэнерго" информировало об отключениях электричества в ряде областей, включая столицу страны.
07:08 10.11.2025 (обновлено: 07:09 10.11.2025)
 
У Зеленского погас свет во время интервью с Guardian

Guardian: во время интервью с Зеленским в Киеве внезапно погас свет

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Свет выключился во время интервью Владимира Зеленского с журналистом британского Guardian, что зафиксировала видеозапись, размещённая на YouTube-канале газеты.
Это интервью проходило в Мариинском дворце, находящемся напротив комплекса президентской администрации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Депутат Рады разоблачил новую выходку Зеленского
07:04
"Через несколько секунд после того, как Зеленский приступил к беседе с Guardian, интервью было прервано из-за сбоя подачи электроэнергии", — отмечается в статье.
Спустя некоторое время, благодаря запуску резервного генератора, электроэнергия в здании была восстановлена, что позволило продолжить интервью.
По состоянию на 10 октября, на территории всей Украины стартовали продолжительные и многочисленные отключения электричества. Представители власти заявили о повреждениях как в энергетической инфраструктуре, так и в коммунальных системах. Глава украинского министерства энергетики, Светлана Гринчук, описала ситуацию как весьма серьезную. Хотя 11 октября удалось добиться стабилизации, уже с 13 октября началось внедрение новых графиков аварийных отключений.
Киев, Украина
"Это провал": в Британии сделали заявление после удара возмездия ВС России
06:39
На рассвете субботы российские вооруженные силы произвели ответные удары в связи с террористическими актами, осуществлёнными ВСУ против гражданских объектов. С использованием высокоточных вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал", были атакованы объекты украинского военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры, обеспечивавшей их функционирование.
Вслед за этим, компания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке генерации на всех государственных ТЭС в стране из-за российских ударов. "Укрэнерго" информировало об отключениях электричества в ряде областей, включая столицу страны.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
В Раде вынесли приговор режиму Зеленского
Вчера, 22:19
 
