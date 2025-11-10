У Зеленского погас свет во время интервью с Guardian
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Свет выключился во время интервью Владимира Зеленского с журналистом британского Guardian, что зафиксировала видеозапись, размещённая на YouTube-канале газеты.
Это интервью проходило в Мариинском дворце, находящемся напротив комплекса президентской администрации.
"Через несколько секунд после того, как Зеленский приступил к беседе с Guardian, интервью было прервано из-за сбоя подачи электроэнергии", — отмечается в статье.
Спустя некоторое время, благодаря запуску резервного генератора, электроэнергия в здании была восстановлена, что позволило продолжить интервью.
По состоянию на 10 октября, на территории всей Украины стартовали продолжительные и многочисленные отключения электричества. Представители власти заявили о повреждениях как в энергетической инфраструктуре, так и в коммунальных системах. Глава украинского министерства энергетики, Светлана Гринчук, описала ситуацию как весьма серьезную. Хотя 11 октября удалось добиться стабилизации, уже с 13 октября началось внедрение новых графиков аварийных отключений.
На рассвете субботы российские вооруженные силы произвели ответные удары в связи с террористическими актами, осуществлёнными ВСУ против гражданских объектов. С использованием высокоточных вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал", были атакованы объекты украинского военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры, обеспечивавшей их функционирование.
Вслед за этим, компания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке генерации на всех государственных ТЭС в стране из-за российских ударов. "Укрэнерго" информировало об отключениях электричества в ряде областей, включая столицу страны.