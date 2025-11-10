https://1prime.ru/20251110/ukraina-864368652.html
Украина лишилась одного гигаватта электрогенерации
Украина лишилась одного гигаватта электрогенерации - 10.11.2025, ПРАЙМ
Украина лишилась одного гигаватта электрогенерации
Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов, сообщает украинское издание "Экономическая... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T10:32+0300
2025-11-10T10:32+0300
2025-11-10T10:32+0300
энергетика
украина
владимир зеленский
укрэнерго
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861543895_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_2cf490799c22c5930563ef37fe5a6ef0.jpg
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов, сообщает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на представителя правительства. В субботу национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила о применении аварийных отключений электроэнергии в нескольких регионах страны, не уточняя, о каких именно идет речь. Позднее компания добавила, что отключения света на Украине продолжатся и в воскресенье. Компания "Центрэнерго" в субботу отметила, что в стране остановлены все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует. "Энергосистема потеряла по меньшей мере 1 гигаватт генерации. Кое-что уже возвращается, что-то удастся включить в ближайшее время, но часть мощностей, боюсь, быстро восстановить не удастся", – приводит слова представителя правительства издание. Минэнерго, как отмечает издание, подтверждает, что в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Ведь даже для мелких ремонтов нужно отключать оборудование, иначе система не запустится стабильно. При этом источники издания в энергокомпания подтверждают, что отключения надолго, генерацию нет возможности восстановить быстро. "В течение нескольких недель будет продолжаться восстановление – в это время страна живет в режиме 3-4 очередей отключений (12 и более часов – ред.). Далее – возможна стабилизация до двух очередей, а затем и до одной очереди. Это оптимистический сценарий", – приводит слова источника издание. Издание "Экономическая правда" ранее в понедельник сообщало, что заявления компании "Центрэнерго" об остановке на Украине всех государственных теплоэлектростанций и отсутствии генерации электроэнергии вызвало истерику в офисе Владимира Зеленского.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861543895_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_57a3ccde845adae83dfc75d1dd98defb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, укрэнерго, в мире
Энергетика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Укрэнерго, В мире
Украина лишилась одного гигаватта электрогенерации
Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электроэнергии
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов, сообщает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на представителя правительства.
В субботу национальная энергетическая компания "Укрэнерго
" заявила о применении аварийных отключений электроэнергии в нескольких регионах страны, не уточняя, о каких именно идет речь. Позднее компания добавила, что отключения света на Украине
продолжатся и в воскресенье. Компания "Центрэнерго" в субботу отметила, что в стране остановлены все государственные ТЭС, генерация электроэнергии отсутствует.
"Энергосистема потеряла по меньшей мере 1 гигаватт генерации. Кое-что уже возвращается, что-то удастся включить в ближайшее время, но часть мощностей, боюсь, быстро восстановить не удастся", – приводит слова представителя правительства издание.
Минэнерго, как отмечает издание, подтверждает, что в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Ведь даже для мелких ремонтов нужно отключать оборудование, иначе система не запустится стабильно.
При этом источники издания в энергокомпания подтверждают, что отключения надолго, генерацию нет возможности восстановить быстро. "В течение нескольких недель будет продолжаться восстановление – в это время страна живет в режиме 3-4 очередей отключений (12 и более часов – ред.). Далее – возможна стабилизация до двух очередей, а затем и до одной очереди. Это оптимистический сценарий", – приводит слова источника издание.
Издание "Экономическая правда" ранее в понедельник сообщало, что заявления компании "Центрэнерго" об остановке на Украине всех государственных теплоэлектростанций и отсутствии генерации электроэнергии вызвало истерику в офисе Владимира Зеленского
.