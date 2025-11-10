https://1prime.ru/20251110/ukraina-864374135.html

В Кремле рассказали, когда завершится конфликт на Украине

2025-11-10T12:44+0300

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Конфликт на Украине завершится тогда, когда РФ достигнет поставленных в ходе СВО задач, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее, и завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально. Для нас предпочтительным было бы регулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами. Мы неоднократно об этом говорили, и российская сторона продолжает оставаться открытой для такого пути", - сказал Песков журналистам.

2025

