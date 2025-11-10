Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле рассказали, когда завершится конфликт на Украине - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251110/ukraina-864374135.html
В Кремле рассказали, когда завершится конфликт на Украине
В Кремле рассказали, когда завершится конфликт на Украине - 10.11.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, когда завершится конфликт на Украине
Конфликт на Украине завершится тогда, когда РФ достигнет поставленных в ходе СВО задач, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T12:44+0300
2025-11-10T12:44+0300
спецоперация на украине
россия
рф
украина
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Конфликт на Украине завершится тогда, когда РФ достигнет поставленных в ходе СВО задач, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее, и завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально. Для нас предпочтительным было бы регулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами. Мы неоднократно об этом говорили, и российская сторона продолжает оставаться открытой для такого пути", - сказал Песков журналистам.
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_ef3cfc34e0dfbc6141170b24fb6e7252.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, украина, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
12:44 10.11.2025
 
В Кремле рассказали, когда завершится конфликт на Украине

Песков: конфликт на Украине завершится, когда РФ достигнет задач спецоперации

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Конфликт на Украине завершится тогда, когда РФ достигнет поставленных в ходе СВО задач, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее, и завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально. Для нас предпочтительным было бы регулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами. Мы неоднократно об этом говорили, и российская сторона продолжает оставаться открытой для такого пути", - сказал Песков журналистам.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯРФУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала