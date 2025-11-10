https://1prime.ru/20251110/yuan-864367257.html

Курс юаня опустился до 11,3 рубля

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника растет к юаню: курс китайской валюты опускается до 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижался на 2 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,3 рубля.

