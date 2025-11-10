Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня в понедельник остался ниже 11,4 рубля - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/yuan-864397001.html
Курс юаня в понедельник остался ниже 11,4 рубля
Курс юаня в понедельник остался ниже 11,4 рубля - 10.11.2025, ПРАЙМ
Курс юаня в понедельник остался ниже 11,4 рубля
Курс китайской валюты к рублю в понедельник повысился, однако пока остается ниже уровня 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T22:22+0300
2025-11-10T22:22+0300
рынок
сша
сергей коныгин
"бкс мир инвестиций"
"синара"
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник повысился, однако пока остается ниже уровня 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 4 копейки, до 11,36 рубля. Диапазон колебаний юаня составил 11,29-11,41 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,47 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в начале недели снижался. Курс китайской валюты пытался закрепиться на уровне 11,4 рубля, однако остался ниже него. "Рубль демонстрировал склонность к ослаблению. Активность экспортеров на рынке постепенно снижается, и одновременно сезонно пробуждаются импортеры. Санкционные эффекты негативно влияют на приток экспортной выручки", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.51 мск росла на 0,4%, до 63,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Базовый сценарий на ближайшие недели предполагает курс доллара в коридоре 81-84 рублей, а на горизонте до полугода - повышение к 90 рублям, отмечает Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара". "Сейчас смотрим прежде всего на воздействие, которое окажут новые санкции в отношении нефтяников: сначала ожидаем падения валютной ликвидности, пока "Лукойл" и "Роснефть" не перенаправят платежи за экспорт, но негативный эффект отчасти смягчится за счет повышения цены нефти. Своей стабильностью рубль скорее обязан не связанному с товарным экспортом притоку валюты, а смещению расчетов по импорту на внешний рынок, в результате чего падает спрос на нее на рынке внутреннем", - добавляет он. Шепелев из "БКС Мир инвестиций" на начавшейся неделе ожидает сохранение курсов в диапазоне 80-83 рубля за доллар и 11,2-11,5 рубля за юань.
https://1prime.ru/20251110/dollar-864387846.html
https://1prime.ru/20251110/rezervy-864384110.html
https://1prime.ru/20251110/zoloto-864384260.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, сергей коныгин, "бкс мир инвестиций", "синара", лукойл
Рынок, США, Сергей Коныгин, "БКС Мир инвестиций", "Синара", Лукойл
22:22 10.11.2025
 
Курс юаня в понедельник остался ниже 11,4 рубля

Курс юаня к рублю в понедельник повысился, однако пока остается ниже уровня 11,4 рубля

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Китайский юань. Архивное фото
© fotolia.com / Wellford Tiller
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник повысился, однако пока остается ниже уровня 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 4 копейки, до 11,36 рубля. Диапазон колебаний юаня составил 11,29-11,41 рубля.
Доллары - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Доллар стабилен к евро после трех дней роста
17:46
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,47 рубля.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Юань на Мосбирже в начале недели снижался. Курс китайской валюты пытался закрепиться на уровне 11,4 рубля, однако остался ниже него.
"Рубль демонстрировал склонность к ослаблению. Активность экспортеров на рынке постепенно снижается, и одновременно сезонно пробуждаются импортеры. Санкционные эффекты негативно влияют на приток экспортной выручки", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.51 мск росла на 0,4%, до 63,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,6 пункта.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Международные резервы России выросли на 12,54 миллиарда долларов за октябрь
16:21
ПРОГНОЗЫ
Базовый сценарий на ближайшие недели предполагает курс доллара в коридоре 81-84 рублей, а на горизонте до полугода - повышение к 90 рублям, отмечает Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара".
"Сейчас смотрим прежде всего на воздействие, которое окажут новые санкции в отношении нефтяников: сначала ожидаем падения валютной ликвидности, пока "Лукойл" и "Роснефть" не перенаправят платежи за экспорт, но негативный эффект отчасти смягчится за счет повышения цены нефти. Своей стабильностью рубль скорее обязан не связанному с товарным экспортом притоку валюты, а смещению расчетов по импорту на внешний рынок, в результате чего падает спрос на нее на рынке внутреннем", - добавляет он.
Шепелев из "БКС Мир инвестиций" на начавшейся неделе ожидает сохранение курсов в диапазоне 80-83 рубля за доллар и 11,2-11,5 рубля за юань.
Маркировка золотого слитка высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Доля золота в резервах России достигла максимума с 1995 года
16:28
 
РынокСШАСергей Коныгин"БКС Мир инвестиций""Синара"Лукойл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала