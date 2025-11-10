https://1prime.ru/20251110/yuan-864397001.html

Курс юаня в понедельник остался ниже 11,4 рубля

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник повысился, однако пока остается ниже уровня 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 4 копейки, до 11,36 рубля. Диапазон колебаний юаня составил 11,29-11,41 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,47 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в начале недели снижался. Курс китайской валюты пытался закрепиться на уровне 11,4 рубля, однако остался ниже него. "Рубль демонстрировал склонность к ослаблению. Активность экспортеров на рынке постепенно снижается, и одновременно сезонно пробуждаются импортеры. Санкционные эффекты негативно влияют на приток экспортной выручки", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.51 мск росла на 0,4%, до 63,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Базовый сценарий на ближайшие недели предполагает курс доллара в коридоре 81-84 рублей, а на горизонте до полугода - повышение к 90 рублям, отмечает Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара". "Сейчас смотрим прежде всего на воздействие, которое окажут новые санкции в отношении нефтяников: сначала ожидаем падения валютной ликвидности, пока "Лукойл" и "Роснефть" не перенаправят платежи за экспорт, но негативный эффект отчасти смягчится за счет повышения цены нефти. Своей стабильностью рубль скорее обязан не связанному с товарным экспортом притоку валюты, а смещению расчетов по импорту на внешний рынок, в результате чего падает спрос на нее на рынке внутреннем", - добавляет он. Шепелев из "БКС Мир инвестиций" на начавшейся неделе ожидает сохранение курсов в диапазоне 80-83 рубля за доллар и 11,2-11,5 рубля за юань.

