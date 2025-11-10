Депутат Рады обрушился на Зеленского из-за скандала с его "кошельком"

https://1prime.ru/20251110/zelenskiy-864398852.html
2025-11-10T23:31+0300
2025-11-10T23:31+0300
2025-11-10T23:31+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский получает доход от коррупционных схем в энергетическом секторе, в то время как на Украине продолжают гибнуть люди, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.Так он прокомментировал сообщения НАБУ после обысков у бизнесмена и приближенного главы киевского режима Тимура Миндича. На опубликованных антикоррупционным бюро снимках видны сумки, заполненные иностранной валютой."Немного кэша, украденного Зеленским на энергетике на Украине — в то самое время, когда из-за отсутствия света и тепла погибают люди", — подчеркнул Дмитрук.Он также отметил, что население вынуждено самостоятельно покупать генераторы, в то время как представители киевского режима извлекают выгоду из энергетической сферы.Специальная операция НАБУРанее в понедельник депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в государственной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнило, что антикоррупционное бюро также проводит следственные действия у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.Агентство РБК-Украина сообщило, что обыски у Миндича и Галущенко проходят в рамках одного дела, связанного с коррупцией в энергетическом секторе.В тот же день НАБУ в Telegram-канале опубликовало фотографии нескольких сумок, набитых пачками валюты. Средства были изъяты в ходе спецоперации. Сумма и владелец денег не уточняются.Энергетический кризис на УкраинеВ субботу компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине генерация остановлена вследствие российских ударов. "Укрэнерго" также сообщило о масштабных отключениях электричества в разных регионах страны.В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", были поражены предприятия украинского ВПК и объекты газоэнергетического комплекса.Многочасовые отключения света начались по всей стране 10 октября. Власти Украины сообщили о масштабных повреждениях энергетических сетей и коммунальных систем. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала обстановку крайне тяжелой.
украина
Депутат Рады обрушился на Зеленского из-за скандала с его "кошельком"
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский получает доход от коррупционных схем в энергетическом секторе, в то время как на Украине продолжают гибнуть люди, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
Так он прокомментировал сообщения НАБУ
после обысков у бизнесмена и приближенного главы киевского режима Тимура Миндича. На опубликованных антикоррупционным бюро снимках видны сумки, заполненные иностранной валютой.
"Немного кэша, украденного Зеленским
на энергетике на Украине
— в то самое время, когда из-за отсутствия света и тепла погибают люди", — подчеркнул Дмитрук.
Он также отметил, что население вынуждено самостоятельно покупать генераторы, в то время как представители киевского режима извлекают выгоду из энергетической сферы.
Специальная операция НАБУ
Ранее в понедельник депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в государственной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом
".
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнило, что антикоррупционное бюро также проводит следственные действия у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.
Агентство РБК-Украина сообщило, что обыски у Миндича и Галущенко проходят в рамках одного дела, связанного с коррупцией в энергетическом секторе.
В тот же день НАБУ в Telegram-канале опубликовало фотографии нескольких сумок, набитых пачками валюты. Средства были изъяты в ходе спецоперации. Сумма и владелец денег не уточняются.
Энергетический кризис на Украине
В субботу компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине генерация остановлена вследствие российских ударов. "Укрэнерго
" также сообщило о масштабных отключениях электричества в разных регионах страны.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ
по гражданским объектам. Высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", были поражены предприятия украинского ВПК и объекты газоэнергетического комплекса.
Многочасовые отключения света начались по всей стране 10 октября. Власти Украины сообщили о масштабных повреждениях энергетических сетей и коммунальных систем. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала обстановку крайне тяжелой.
