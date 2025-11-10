Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Рады обрушился на Зеленского из-за скандала с его "кошельком" - 10.11.2025
Депутат Рады обрушился на Зеленского из-за скандала с его "кошельком"
23:31 10.11.2025
 
Депутат Рады обрушился на Зеленского из-за скандала с его "кошельком"

Дмитрук: Зеленский с помощью своих соратников наживается на энергетике, пока гибнут люди

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский получает доход от коррупционных схем в энергетическом секторе, в то время как на Украине продолжают гибнуть люди, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
Так он прокомментировал сообщения НАБУ после обысков у бизнесмена и приближенного главы киевского режима Тимура Миндича. На опубликованных антикоррупционным бюро снимках видны сумки, заполненные иностранной валютой.
"Немного кэша, украденного Зеленским на энергетике на Украине — в то самое время, когда из-за отсутствия света и тепла погибают люди", — подчеркнул Дмитрук.
Он также отметил, что население вынуждено самостоятельно покупать генераторы, в то время как представители киевского режима извлекают выгоду из энергетической сферы.

Специальная операция НАБУ

Ранее в понедельник депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в государственной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнило, что антикоррупционное бюро также проводит следственные действия у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.
Агентство РБК-Украина сообщило, что обыски у Миндича и Галущенко проходят в рамках одного дела, связанного с коррупцией в энергетическом секторе.
В тот же день НАБУ в Telegram-канале опубликовало фотографии нескольких сумок, набитых пачками валюты. Средства были изъяты в ходе спецоперации. Сумма и владелец денег не уточняются.

Энергетический кризис на Украине

В субботу компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине генерация остановлена вследствие российских ударов. "Укрэнерго" также сообщило о масштабных отключениях электричества в разных регионах страны.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", были поражены предприятия украинского ВПК и объекты газоэнергетического комплекса.
Многочасовые отключения света начались по всей стране 10 октября. Власти Украины сообщили о масштабных повреждениях энергетических сетей и коммунальных систем. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала обстановку крайне тяжелой.
