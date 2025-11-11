https://1prime.ru/20251111/bolgarija-864405998.html

В Болгарии заявили, что нынешняя политика не отражает волю народа

2025-11-11T05:46+0300

2025-11-11T05:46+0300

2025-11-11T06:35+0300

экономика

общество

мировая экономика

болгария

запад

михайлов

лукойл

ес

нпз

БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Нынешняя политика Болгарии не отражает волю болгарского народа, нынешнее правительство не отражает точку зрения населения, заявил в интервью РИА Новости депутат болгарского парламента, лидер партии "Величие" Ивелин Михайлов. "Наше правительство полностью зависимо (от Запада - ред.) - не в финансовом отношении, а потому, что его члены совершили преступления и могут быть арестованы. Если им прикажут разместить у себя ядерное оружие, у них не будет выбора. Но это не отражает волю болгарского народа. Другие страны неправильно понимают Болгарию, думая, что люди свободно выбирают этих лидеров. Но всем манипулируют. Мы доказали фальсификацию выборов с помощью видеозаписей и свидетельских показаний - более 50% избирательных участков были затронуты", - сказал он. По данным Михайлова, запугивание также было перед выборами, около 80% от общего числа голосов были сфальсифицированы, что объясняет низкую явку избирателей. "Люди потеряли веру в голосование - не потому, что им все равно, а потому, что они не видят в этом смысла. Таким образом, правительство не выбирается народом - оно навязывается извне, в основном европейскими структурам", - считает депутат. Парламент Болгарии 7 ноября принял поправки об управлении компанией "Лукойл Болгария". Принятые поправки позволят специальному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября 2025 года. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявил СМИ, что считает действия Софии по поводу "Лукойла" торопливыми и юридически сомнительными. Болгария является членом ЕС с 2007 года и НАТО с 2004 года. Она полностью присоединилась к 19 пакетам санкций ЕС против России.

болгария

запад

2025

