https://1prime.ru/20251111/energetika-864426972.html

Министры энергетики России и Казахстана обсудили перспективы проектов в ТЭК

Министры энергетики России и Казахстана обсудили перспективы проектов в ТЭК - 11.11.2025, ПРАЙМ

Министры энергетики России и Казахстана обсудили перспективы проектов в ТЭК

Министр энергетики России Сергей Цивилев обсудил с министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым перспективы реализации совместных проектов в области... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T19:24+0300

2025-11-11T19:24+0300

2025-11-11T19:24+0300

энергетика

газ

нефть

казахстан

рф

сергей цивилев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd1858481f4e511c6a40856fda12f37.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев обсудил с министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым перспективы реализации совместных проектов в области ТЭК, сообщило Минэнерго РФ. Встреча Цивилева и Аккенженова прошла в рамках государственного визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Россию. "Министры обсудили: итоги совместной работы в рамках 26-го заседания межправкомиссии, которое состоялось на прошлой неделе в Астане,️ перспективы сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сфере, перспективы реализации совместных проектов в области ТЭК", - говорится в сообщении Минэнерго.

https://1prime.ru/20250905/putin-861871049.html

казахстан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, нефть, казахстан, рф, сергей цивилев