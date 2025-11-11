https://1prime.ru/20251111/energetika-864426972.html
Министры энергетики России и Казахстана обсудили перспективы проектов в ТЭК
Министры энергетики России и Казахстана обсудили перспективы проектов в ТЭК

11.11.2025
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев обсудил с министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым перспективы реализации совместных проектов в области ТЭК, сообщило Минэнерго РФ. Встреча Цивилева и Аккенженова прошла в рамках государственного визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Россию. "Министры обсудили: итоги совместной работы в рамках 26-го заседания межправкомиссии, которое состоялось на прошлой неделе в Астане,️ перспективы сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сфере, перспективы реализации совместных проектов в области ТЭК", - говорится в сообщении Минэнерго.
Министры энергетики России и Казахстана обсудили перспективы проектов в ТЭК
