Министры энергетики России и Казахстана обсудили перспективы проектов в ТЭК - 11.11.2025
Министры энергетики России и Казахстана обсудили перспективы проектов в ТЭК
2025-11-11T19:24+0300
2025-11-11T19:24+0300
энергетика
газ
нефть
казахстан
рф
сергей цивилев
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев обсудил с министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым перспективы реализации совместных проектов в области ТЭК, сообщило Минэнерго РФ. Встреча Цивилева и Аккенженова прошла в рамках государственного визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Россию. "Министры обсудили: итоги совместной работы в рамках 26-го заседания межправкомиссии, которое состоялось на прошлой неделе в Астане,️ перспективы сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сфере, перспективы реализации совместных проектов в области ТЭК", - говорится в сообщении Минэнерго.
газ, нефть, казахстан, рф, сергей цивилев
Энергетика, Газ, Нефть, КАЗАХСТАН, РФ, Сергей Цивилев
19:24 11.11.2025
 
Министры энергетики России и Казахстана обсудили перспективы проектов в ТЭК

Цивилев и Аккенженов обсудили перспективы сотрудничества России и Казахстана в области ТЭК

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
 Сергей Цивилев
Сергей Цивилев. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Министр энергетики России Сергей Цивилев обсудил с министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым перспективы реализации совместных проектов в области ТЭК, сообщило Минэнерго РФ.
Встреча Цивилева и Аккенженова прошла в рамках государственного визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Россию.
"Министры обсудили: итоги совместной работы в рамках 26-го заседания межправкомиссии, которое состоялось на прошлой неделе в Астане,️ перспективы сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сфере, перспективы реализации совместных проектов в области ТЭК", - говорится в сообщении Минэнерго.
Президент РФ В. Путин
Путин отметил важность разработки двигателей для ТЭК
5 сентября, 23:02
 
