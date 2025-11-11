Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Денег не будет". Европа переводит экономику на военное положение - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251111/evropa-864395426.html
"Денег не будет". Европа переводит экономику на военное положение
"Денег не будет". Европа переводит экономику на военное положение - 11.11.2025, ПРАЙМ
"Денег не будет". Европа переводит экономику на военное положение
В ЕС готовятся к "взрыву военных расходов", что, как там надеются, поддержит вялую экономику. На чем основаны такие планы и сможет ли истощенная европейская... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T07:07+0300
2025-11-11T08:13+0300
мнения аналитиков
мировая экономика
европа
германия
сша
федор сидоров
владимир путин
валдай
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799956_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_a47b3eca5999a0933f228e3ff00aafa3.jpg
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. В ЕС готовятся к "взрыву военных расходов", что, как там надеются, поддержит вялую экономику. На чем основаны такие планы и сможет ли истощенная европейская оборонка переварить огромный оборонзаказ — в материале "Прайм".С миру по ниткеВоенный бюджет в следующую семилетку увеличится в семь раз: в 2021-2028 годах — 25,5 миллиарда евро, в 2028-2034-м — 131 миллиард. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Суммарные расходы всех 27 членов ЕС достигнут 4,2 триллиона евро, по 3% ВВП в год.В рамках нового мегаплана по укреплению безопасности к 2035-му ожидается "взрыв оборонных расходов" до 6,8 триллиона евро. Только траты на военную мобильность увеличатся десятикратно: сейчас дороги Европы непригодны для переброски войск, а тяжелые танки попросту застрянут в тоннелях, констатировал еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас.В этом году общие расходы НАТО на вооружение увеличатся почти на 16%, пишет издание Junge Welt со ссылкой на штаб-квартиру альянса. Показатели ЕС: 218 миллиардов евро в 2021-м, 343 — в 2024-м. Всего за три года альянс нарастил военные траты на 46%, до 550 миллиардов долларов.Подстегнуть вялую экономикуБыло бы заблуждением думать, что милитаризация Европы связана лишь с украинским конфликтом. В Москве неоднократно заявляли, что для ЕС никакой угрозы нет."Россия собирается нападать на НАТО — в это поверить невозможно, а своих людей убеждают", — отметил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в октябре.Настоящая цель этой истерии — подстегнуть вялую экономику за счет военных расходов с пользой для мирных секторов, пишет The New York Times (NYT). Каждый доллар, потраченный на оборонку, увеличивает ВВП.Первые результаты уже есть. Недавно в Германии концерн Rheinmetall открыл самый большой в Европе завод по производству боеприпасов. Появились новые рабочие места, хорошие зарплаты, поток заказов гарантирован. В Великобритании тоже надеются на возрождение военной промышленности, а Италия настаивает на инвестициях оружейников в социальные проекты.Американский опытИстория знает подобные успешные эксперименты. Так, США во время Второй мировой войны разбогатели на поставках вооружения и стратегического сырья, преодолев последствия Великой депрессии. У американского капитала были деньги, в страну стекались лучшие специалисты, на ее территории не было боевых действий.Однако нынешняя Европа совсем в другой ситуации."Их индустрия переживает один из худших периодов за 30 лет", — рассуждает основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.Промышленное производство в ЕС сокращается с середины 2022-го, загрузка мощностей — на минимуме с 2013-го. Главные проблемы: высокие цены на энергоносители, дефицит квалифицированных кадров, усиление конкуренции с Китаем. Базовые отрасли, такие как металлургия и химия, страдают от падения спроса и роста издержек.Оборонка не переварит заказВ оборонной сфере картина не лучше: выпуск снарядов удалось поднять до двух миллионов в год, но у России — около трех миллионов. Европейская оборонная индустрия остается раздробленной — 14 различных платформ танков, десятки моделей вертолетов, нет единых стандартов."Промышленность ЕС сегодня не готова переварить такие масштабы. Мощности перегружены, цепочки поставок слабы, а бюрократия и разобщенность национальных программ тормозят развитие", — говорит доцент кафедры естественнонаучных дисциплин Университета "Синергия" Кирилл Щербаков.Поэтому ожидать "экономического чуда" за счет милитаризации не стоит: оборонка даст временный импульс, но не заменит полноценную промышленную и технологическую стратегию, добавляет он.В Еврокомиссии тоже чуда не ждут. Увеличение оборонных расходов на 1,5% ВВП к 2028-му даст прирост всего в 0,5% ВВП, при этом госдолг поднимется на два процентных пункта. А в МВФ указывают, что расходы растянутся во времени и частично пойдут на импорт вместо стимулирования собственного роста.В 2022-2023-м 78% европейских военных закупок приходилось на внешних поставщиков, в основном из США. Вряд ли ситуация значительно изменится. В лучшем случае ЕС может рассчитывать на постепенное наращивание мощностей – до 10% в год. Однако это долгая история, требующая массированных инвестиций, переподготовки кадров и времени на запуск новых производств, уверены эксперты.Не представляют угрозыПо мнению Кирилла Щербакова, разговоры о десятикратном увеличении бюджета в 2028–2034-м — скорее политическая риторика, чем реалистичный сценарий. На практике получится максимум в два-три раза.Ведь таких денег у Европы попросту нет. Дыра в бюджете расширяется, госдолг — почти 82% ВВП. На оборону тратят заемные средства. Их надо отдавать, а нечем: производство падает, финансовые центры смещаются в США и Азию.Приходится экономить на населении, ставя крест на идее социального государства. Во Франции финансовый кризис уже вынудил власти обсуждать заморозку выплат, повышение налогов, сокращение льгот пенсионерам и рабочих мест в госсекторе. В Финляндии больничный фонд урезали на тысячу коек. В Германии планируют кардинально реформировать систему соцобеспечения, в том числе уменьшить пособия по безработице, поддержку пенсионного и медицинского страхования.Результат закономерен: по последним опросам, 65% немцев недовольны правительством, а большинство итальянцев и французов считают, что ЕС тратит на оборону слишком много.Для России все это означает, что на горизонте ближайших лет серьезной угрозы со стороны европейского военпрома не предвидится, — им надо латать дыры в обороноспособности, подытожил Сидоров.
https://1prime.ru/20251031/dolgi-863973673.html
европа
германия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799956_194:0:2861:2000_1920x0_80_0_0_b75801c139aa9627e99d37d55ec7784c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мировая экономика, европа, германия, сша, федор сидоров, владимир путин, валдай, нато, ес
Мнения аналитиков, Мировая экономика, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, США, Федор Сидоров, Владимир Путин, Валдай, НАТО, ЕС
07:07 11.11.2025 (обновлено: 08:13 11.11.2025)
 

"Денег не будет". Европа переводит экономику на военное положение

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. В ЕС готовятся к "взрыву военных расходов", что, как там надеются, поддержит вялую экономику. На чем основаны такие планы и сможет ли истощенная европейская оборонка переварить огромный оборонзаказ — в материале "Прайм".

С миру по нитке

Военный бюджет в следующую семилетку увеличится в семь раз: в 2021-2028 годах — 25,5 миллиарда евро, в 2028-2034-м — 131 миллиард. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Суммарные расходы всех 27 членов ЕС достигнут 4,2 триллиона евро, по 3% ВВП в год.
В рамках нового мегаплана по укреплению безопасности к 2035-му ожидается "взрыв оборонных расходов" до 6,8 триллиона евро. Только траты на военную мобильность увеличатся десятикратно: сейчас дороги Европы непригодны для переброски войск, а тяжелые танки попросту застрянут в тоннелях, констатировал еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас.
В этом году общие расходы НАТО на вооружение увеличатся почти на 16%, пишет издание Junge Welt со ссылкой на штаб-квартиру альянса. Показатели ЕС: 218 миллиардов евро в 2021-м, 343 — в 2024-м. Всего за три года альянс нарастил военные траты на 46%, до 550 миллиардов долларов.

Подстегнуть вялую экономику

Было бы заблуждением думать, что милитаризация Европы связана лишь с украинским конфликтом. В Москве неоднократно заявляли, что для ЕС никакой угрозы нет.
"Россия собирается нападать на НАТО — в это поверить невозможно, а своих людей убеждают", — отметил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в октябре.
Настоящая цель этой истерии — подстегнуть вялую экономику за счет военных расходов с пользой для мирных секторов, пишет The New York Times (NYT). Каждый доллар, потраченный на оборонку, увеличивает ВВП.
Первые результаты уже есть. Недавно в Германии концерн Rheinmetall открыл самый большой в Европе завод по производству боеприпасов. Появились новые рабочие места, хорошие зарплаты, поток заказов гарантирован. В Великобритании тоже надеются на возрождение военной промышленности, а Италия настаивает на инвестициях оружейников в социальные проекты.

Американский опыт

История знает подобные успешные эксперименты. Так, США во время Второй мировой войны разбогатели на поставках вооружения и стратегического сырья, преодолев последствия Великой депрессии. У американского капитала были деньги, в страну стекались лучшие специалисты, на ее территории не было боевых действий.
Однако нынешняя Европа совсем в другой ситуации.
"Их индустрия переживает один из худших периодов за 30 лет", — рассуждает основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.
Промышленное производство в ЕС сокращается с середины 2022-го, загрузка мощностей — на минимуме с 2013-го. Главные проблемы: высокие цены на энергоносители, дефицит квалифицированных кадров, усиление конкуренции с Китаем. Базовые отрасли, такие как металлургия и химия, страдают от падения спроса и роста издержек.

Оборонка не переварит заказ

В оборонной сфере картина не лучше: выпуск снарядов удалось поднять до двух миллионов в год, но у России — около трех миллионов. Европейская оборонная индустрия остается раздробленной — 14 различных платформ танков, десятки моделей вертолетов, нет единых стандартов.
"Промышленность ЕС сегодня не готова переварить такие масштабы. Мощности перегружены, цепочки поставок слабы, а бюрократия и разобщенность национальных программ тормозят развитие", — говорит доцент кафедры естественнонаучных дисциплин Университета "Синергия" Кирилл Щербаков.
Поэтому ожидать "экономического чуда" за счет милитаризации не стоит: оборонка даст временный импульс, но не заменит полноценную промышленную и технологическую стратегию, добавляет он.
В Еврокомиссии тоже чуда не ждут. Увеличение оборонных расходов на 1,5% ВВП к 2028-му даст прирост всего в 0,5% ВВП, при этом госдолг поднимется на два процентных пункта. А в МВФ указывают, что расходы растянутся во времени и частично пойдут на импорт вместо стимулирования собственного роста.
В 2022-2023-м 78% европейских военных закупок приходилось на внешних поставщиков, в основном из США. Вряд ли ситуация значительно изменится. В лучшем случае ЕС может рассчитывать на постепенное наращивание мощностей – до 10% в год. Однако это долгая история, требующая массированных инвестиций, переподготовки кадров и времени на запуск новых производств, уверены эксперты.

Не представляют угрозы

По мнению Кирилла Щербакова, разговоры о десятикратном увеличении бюджета в 2028–2034-м — скорее политическая риторика, чем реалистичный сценарий. На практике получится максимум в два-три раза.
Ведь таких денег у Европы попросту нет. Дыра в бюджете расширяется, госдолг — почти 82% ВВП. На оборону тратят заемные средства. Их надо отдавать, а нечем: производство падает, финансовые центры смещаются в США и Азию.
Приходится экономить на населении, ставя крест на идее социального государства. Во Франции финансовый кризис уже вынудил власти обсуждать заморозку выплат, повышение налогов, сокращение льгот пенсионерам и рабочих мест в госсекторе. В Финляндии больничный фонд урезали на тысячу коек. В Германии планируют кардинально реформировать систему соцобеспечения, в том числе уменьшить пособия по безработице, поддержку пенсионного и медицинского страхования.
Результат закономерен: по последним опросам, 65% немцев недовольны правительством, а большинство итальянцев и французов считают, что ЕС тратит на оборону слишком много.
Для России все это означает, что на горизонте ближайших лет серьезной угрозы со стороны европейского военпрома не предвидится, — им надо латать дыры в обороноспособности, подытожил Сидоров.
Босиком на мороз: Европа угодила в настоящую долговую яму
31 октября, 05:05

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковМировая экономикаЕВРОПАГЕРМАНИЯСШАФедор СидоровВладимир ПутинВалдайНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала