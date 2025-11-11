https://1prime.ru/20251111/evropa-864395426.html

"Денег не будет". Европа переводит экономику на военное положение

В ЕС готовятся к "взрыву военных расходов", что, как там надеются, поддержит вялую экономику. На чем основаны такие планы и сможет ли истощенная европейская... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T07:07+0300

2025-11-11T07:07+0300

2025-11-11T08:13+0300

МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. В ЕС готовятся к "взрыву военных расходов", что, как там надеются, поддержит вялую экономику. На чем основаны такие планы и сможет ли истощенная европейская оборонка переварить огромный оборонзаказ — в материале "Прайм".С миру по ниткеВоенный бюджет в следующую семилетку увеличится в семь раз: в 2021-2028 годах — 25,5 миллиарда евро, в 2028-2034-м — 131 миллиард. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Суммарные расходы всех 27 членов ЕС достигнут 4,2 триллиона евро, по 3% ВВП в год.В рамках нового мегаплана по укреплению безопасности к 2035-му ожидается "взрыв оборонных расходов" до 6,8 триллиона евро. Только траты на военную мобильность увеличатся десятикратно: сейчас дороги Европы непригодны для переброски войск, а тяжелые танки попросту застрянут в тоннелях, констатировал еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас.В этом году общие расходы НАТО на вооружение увеличатся почти на 16%, пишет издание Junge Welt со ссылкой на штаб-квартиру альянса. Показатели ЕС: 218 миллиардов евро в 2021-м, 343 — в 2024-м. Всего за три года альянс нарастил военные траты на 46%, до 550 миллиардов долларов.Подстегнуть вялую экономикуБыло бы заблуждением думать, что милитаризация Европы связана лишь с украинским конфликтом. В Москве неоднократно заявляли, что для ЕС никакой угрозы нет."Россия собирается нападать на НАТО — в это поверить невозможно, а своих людей убеждают", — отметил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в октябре.Настоящая цель этой истерии — подстегнуть вялую экономику за счет военных расходов с пользой для мирных секторов, пишет The New York Times (NYT). Каждый доллар, потраченный на оборонку, увеличивает ВВП.Первые результаты уже есть. Недавно в Германии концерн Rheinmetall открыл самый большой в Европе завод по производству боеприпасов. Появились новые рабочие места, хорошие зарплаты, поток заказов гарантирован. В Великобритании тоже надеются на возрождение военной промышленности, а Италия настаивает на инвестициях оружейников в социальные проекты.Американский опытИстория знает подобные успешные эксперименты. Так, США во время Второй мировой войны разбогатели на поставках вооружения и стратегического сырья, преодолев последствия Великой депрессии. У американского капитала были деньги, в страну стекались лучшие специалисты, на ее территории не было боевых действий.Однако нынешняя Европа совсем в другой ситуации."Их индустрия переживает один из худших периодов за 30 лет", — рассуждает основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.Промышленное производство в ЕС сокращается с середины 2022-го, загрузка мощностей — на минимуме с 2013-го. Главные проблемы: высокие цены на энергоносители, дефицит квалифицированных кадров, усиление конкуренции с Китаем. Базовые отрасли, такие как металлургия и химия, страдают от падения спроса и роста издержек.Оборонка не переварит заказВ оборонной сфере картина не лучше: выпуск снарядов удалось поднять до двух миллионов в год, но у России — около трех миллионов. Европейская оборонная индустрия остается раздробленной — 14 различных платформ танков, десятки моделей вертолетов, нет единых стандартов."Промышленность ЕС сегодня не готова переварить такие масштабы. Мощности перегружены, цепочки поставок слабы, а бюрократия и разобщенность национальных программ тормозят развитие", — говорит доцент кафедры естественнонаучных дисциплин Университета "Синергия" Кирилл Щербаков.Поэтому ожидать "экономического чуда" за счет милитаризации не стоит: оборонка даст временный импульс, но не заменит полноценную промышленную и технологическую стратегию, добавляет он.В Еврокомиссии тоже чуда не ждут. Увеличение оборонных расходов на 1,5% ВВП к 2028-му даст прирост всего в 0,5% ВВП, при этом госдолг поднимется на два процентных пункта. А в МВФ указывают, что расходы растянутся во времени и частично пойдут на импорт вместо стимулирования собственного роста.В 2022-2023-м 78% европейских военных закупок приходилось на внешних поставщиков, в основном из США. Вряд ли ситуация значительно изменится. В лучшем случае ЕС может рассчитывать на постепенное наращивание мощностей – до 10% в год. Однако это долгая история, требующая массированных инвестиций, переподготовки кадров и времени на запуск новых производств, уверены эксперты.Не представляют угрозыПо мнению Кирилла Щербакова, разговоры о десятикратном увеличении бюджета в 2028–2034-м — скорее политическая риторика, чем реалистичный сценарий. На практике получится максимум в два-три раза.Ведь таких денег у Европы попросту нет. Дыра в бюджете расширяется, госдолг — почти 82% ВВП. На оборону тратят заемные средства. Их надо отдавать, а нечем: производство падает, финансовые центры смещаются в США и Азию.Приходится экономить на населении, ставя крест на идее социального государства. Во Франции финансовый кризис уже вынудил власти обсуждать заморозку выплат, повышение налогов, сокращение льгот пенсионерам и рабочих мест в госсекторе. В Финляндии больничный фонд урезали на тысячу коек. В Германии планируют кардинально реформировать систему соцобеспечения, в том числе уменьшить пособия по безработице, поддержку пенсионного и медицинского страхования.Результат закономерен: по последним опросам, 65% немцев недовольны правительством, а большинство итальянцев и французов считают, что ЕС тратит на оборону слишком много.Для России все это означает, что на горизонте ближайших лет серьезной угрозы со стороны европейского военпрома не предвидится, — им надо латать дыры в обороноспособности, подытожил Сидоров.

2025

