https://1prime.ru/20251111/fitso-864402165.html
"Минимум два года". Фицо раскрыл основной сценарий конфликта на Украине
"Минимум два года". Фицо раскрыл основной сценарий конфликта на Украине - 11.11.2025, ПРАЙМ
"Минимум два года". Фицо раскрыл основной сценарий конфликта на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что выдача кредита Украине с использованием замороженных российских активов приведет к продлению конфликта... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T01:33+0300
2025-11-11T01:33+0300
2025-11-11T01:33+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
украина
ес
словакия
роберт фицо
euroclear
москва
мид
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что выдача кредита Украине с использованием замороженных российских активов приведет к продлению конфликта еще минимум на два года, сообщает The European Conservative."Хотим ли мы закончить войну или разжигаем ее? Мы собираемся дать Украине 140 миллиардов евро, чтобы война продолжалась. Так что же это значит? Что война будет продолжаться еще как минимум два года", — цитирует издание заявление премьера Словакии.Также Фицо, по информации TEC, подчеркнул, что Словакия "не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых инициативах", предусматривающих применение замороженных российских активов для финансирования военных нужд Киева. Он объяснил это тем, что подобные действия лишь продлевают конфликт.С момента начала российской военной операции на Украине Европейский союз и страны G7 заблокировали почти половину золотовалютных запасов России, оцениваемых в сумму около 300 миллиардов евро. Из этой суммы более 200 миллиардов находятся в ЕС, главным образом на счетах бельгийской компании Euroclear — одного из крупнейших расчетно-клиринговых центров в мире. Как сообщала ЕК, с января по сентябрь 2025 года ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро, полученных от замороженных активов России.В ответ на блокировку активов Россия ввела свои ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специализированных счетах "С". Доступ к ним возможен только по решению специальной правкомиссии.МИД России неоднократно называл блокировку российских активов в Европе актом воровства, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не оставит без ответа конфискацию своих активов Западом. По его словам, у Москвы есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://1prime.ru/20251110/evrokomissiya-864399765.html
украина
словакия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, ес, словакия, роберт фицо, euroclear, москва, мид, сергей лавров
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕС, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Euroclear, МОСКВА, МИД, Сергей Лавров
"Минимум два года". Фицо раскрыл основной сценарий конфликта на Украине
Фицо: передача Киеву замороженных активов Росси продлит войну еще на два года
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что выдача кредита Украине с использованием замороженных российских активов приведет к продлению конфликта еще минимум на два года, сообщает The European Conservative
.
"Хотим ли мы закончить войну или разжигаем ее? Мы собираемся дать Украине 140 миллиардов евро, чтобы война продолжалась. Так что же это значит? Что война будет продолжаться еще как минимум два года", — цитирует издание заявление премьера Словакии.
Также Фицо, по информации TEC, подчеркнул, что Словакия "не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых инициативах", предусматривающих применение замороженных российских активов для финансирования военных нужд Киева. Он объяснил это тем, что подобные действия лишь продлевают конфликт.
С момента начала российской военной операции на Украине Европейский союз и страны G7 заблокировали почти половину золотовалютных запасов России, оцениваемых в сумму около 300 миллиардов евро. Из этой суммы более 200 миллиардов находятся в ЕС, главным образом на счетах бельгийской компании Euroclear — одного из крупнейших расчетно-клиринговых центров в мире. Как сообщала ЕК, с января по сентябрь 2025 года ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро, полученных от замороженных активов России.
В ответ на блокировку активов Россия ввела свои ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специализированных счетах "С". Доступ к ним возможен только по решению специальной правкомиссии.
МИД России неоднократно называл блокировку российских активов в Европе актом воровства, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не оставит без ответа конфискацию своих активов Западом. По его словам, у Москвы есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В ЕК прокомментировали предложение по финансированию Украины