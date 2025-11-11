Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае пройдет международная бизнес-миссия из Приморья - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251111/kitaj-864405560.html
В Китае пройдет международная бизнес-миссия из Приморья
В Китае пройдет международная бизнес-миссия из Приморья - 11.11.2025, ПРАЙМ
В Китае пройдет международная бизнес-миссия из Приморья
Международная бизнес-миссия из Приморья пройдёт с 8 по 11 декабря в городе Шэньян в китайской провинции Ляонин, сообщает центр поддержки экспорта Приморского... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T05:04+0300
2025-11-11T05:04+0300
экономика
мировая экономика
приморский край
приморье
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864405560.jpg?1762826648
ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - ПРАЙМ. Международная бизнес-миссия из Приморья пройдёт с 8 по 11 декабря в городе Шэньян в китайской провинции Ляонин, сообщает центр поддержки экспорта Приморского края. "Центр поддержки экспорта Приморского края организует международную бизнес-миссию в административном центре провинции Ляонин (КНР) - городе Шэньян, в период с 8 по 11 декабря 2025 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. В рамках бизнес-миссии запланированы ключевые мероприятия: B2B-переговоры с китайскими партнерами, участие в пленарном заседании с правительствами Приморья и провинции Ляонин, продвижение приморской продукции в КНР через социальные сети, а также знакомство с логистическими и промышленными мощностями региона через посещение бондовой зоны и ведущих производств. Помимо этого, в эти дни в Шэньяне будут проводиться спортивные и творческие мероприятия в рамках Дней Приморского края, направленные на укрепление сотрудничества Приморского края с провинцией Ляонин. Участниками могут стать как действующие, так и потенциальные экспортеры. Как сообщает центр, расходы на проживание участников бизнес-миссии берет на себя китайская сторона. Подать заявку можно до 24 ноября включительно.
приморский край
приморье
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, приморский край, приморье, китай
Экономика, Мировая экономика, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Приморье, КИТАЙ
05:04 11.11.2025
 
В Китае пройдет международная бизнес-миссия из Приморья

Бизнес-миссия из Приморья пройдет в Китае с 8 по 11 декабря

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - ПРАЙМ. Международная бизнес-миссия из Приморья пройдёт с 8 по 11 декабря в городе Шэньян в китайской провинции Ляонин, сообщает центр поддержки экспорта Приморского края.
"Центр поддержки экспорта Приморского края организует международную бизнес-миссию в административном центре провинции Ляонин (КНР) - городе Шэньян, в период с 8 по 11 декабря 2025 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
В рамках бизнес-миссии запланированы ключевые мероприятия: B2B-переговоры с китайскими партнерами, участие в пленарном заседании с правительствами Приморья и провинции Ляонин, продвижение приморской продукции в КНР через социальные сети, а также знакомство с логистическими и промышленными мощностями региона через посещение бондовой зоны и ведущих производств.
Помимо этого, в эти дни в Шэньяне будут проводиться спортивные и творческие мероприятия в рамках Дней Приморского края, направленные на укрепление сотрудничества Приморского края с провинцией Ляонин.
Участниками могут стать как действующие, так и потенциальные экспортеры.
Как сообщает центр, расходы на проживание участников бизнес-миссии берет на себя китайская сторона.
Подать заявку можно до 24 ноября включительно.
 
ЭкономикаМировая экономикаПРИМОРСКИЙ КРАЙПриморьеКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала