В Китае пройдет международная бизнес-миссия из Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - ПРАЙМ. Международная бизнес-миссия из Приморья пройдёт с 8 по 11 декабря в городе Шэньян в китайской провинции Ляонин, сообщает центр поддержки экспорта Приморского края.
"Центр поддержки экспорта Приморского края организует международную бизнес-миссию в административном центре провинции Ляонин (КНР) - городе Шэньян, в период с 8 по 11 декабря 2025 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
В рамках бизнес-миссии запланированы ключевые мероприятия: B2B-переговоры с китайскими партнерами, участие в пленарном заседании с правительствами Приморья и провинции Ляонин, продвижение приморской продукции в КНР через социальные сети, а также знакомство с логистическими и промышленными мощностями региона через посещение бондовой зоны и ведущих производств.
Помимо этого, в эти дни в Шэньяне будут проводиться спортивные и творческие мероприятия в рамках Дней Приморского края, направленные на укрепление сотрудничества Приморского края с провинцией Ляонин.
Участниками могут стать как действующие, так и потенциальные экспортеры.
Как сообщает центр, расходы на проживание участников бизнес-миссии берет на себя китайская сторона.
Подать заявку можно до 24 ноября включительно.
