Россия лидировала по импорту лимонов из Узбекистана в январе-сентябре

ТАШКЕНТ, 11 ноя – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-сентябре 2025 года увеличил экспорт лимонов на 5,7% в годовом выражении, до 2,28 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 1,24 тысячи тонн, следует из данных национального комитета по статистике республики. "В январе-сентябре 2025 года Узбекистан экспортировал за рубеж 2 282 тонны лимонов на сумму 3,8 миллиона долларов. Этот показатель увеличился на 122,4 тонны по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. Таким образом, рост поставок составил 5,7%. По данным статистики, среди стран-импортеров узбекистанского лимона за девять месяцев первое место занимает Россия – 1 239 тонн, или 54,3% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (930 тонн) и Киргизия (107 тонн). В апреле на фоне ажиотажа на рынке лимонов в РФ кабмин Узбекистана утвердил программу мер по поддержке лимонной отрасли в стране, а также прогнозные показатели производства и экспорта этого цитрусового в 2025-2026 годах. В соответствии с прогнозами, в будущем году урожай лимонов в стране планируется увеличить до 72,5 тысячи тонн (+8,3% по сравнению с планами на 2025 год), их экспорт – до 5,55 тысячи тонн (+15%). В целях увеличения объемов экспорта планируется создать торговые дома ООО "Денов агро стар" в зарубежных странах, прежде всего в России.

