https://1prime.ru/20251111/lukoyl-864425868.html

Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах с "Лукойлом"

Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах с "Лукойлом" - 11.11.2025, ПРАЙМ

Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах с "Лукойлом"

Аэропорт Кишинева ведет переговоры с "Лукойлом" о покупке активов компании, чтобы избежать перебоев с заправкой самолётов топливом, сообщил во вторник директор... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T18:53+0300

2025-11-11T18:53+0300

2025-11-11T18:53+0300

бизнес

кишинев

молдавия

лукойл

ес

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_0:106:3269:1944_1920x0_80_0_0_5eaade72180ca1931efb329c735f3a63.jpg

КИШИНЕВ, 11 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт Кишинева ведет переговоры с "Лукойлом" о покупке активов компании, чтобы избежать перебоев с заправкой самолётов топливом, сообщил во вторник директор аэропорта Сергей Споялэ. Ранее министр инфраструктуры Молдавии Владимир Боля заявил, что "Лукойл" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева, а также владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране. "Мы сделали предложение от имени аэропорта. Сейчас мы находимся на стадии переговоров. Рассматриваем несколько сценариев. На мой взгляд, процесс идёт хорошо. Мы на продвинутом этапе, но пока рано что-либо сообщать. Думаю, в ближайшие дни, в течение трёх дней, будет результат", — заявил Споялэ журналистам, комментируя намерение приобрести активы "Лукойла". По его словам, риск того, что аэропорт Кишинева останется без керосина, исключён. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.

https://1prime.ru/20251111/rumyniya-864425330.html

кишинев

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, кишинев, молдавия, лукойл, ес, мировая экономика