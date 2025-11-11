Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах с "Лукойлом" - 11.11.2025
Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах с "Лукойлом"
Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах с "Лукойлом" - 11.11.2025, ПРАЙМ
Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах с "Лукойлом"
Аэропорт Кишинева ведет переговоры с "Лукойлом" о покупке активов компании, чтобы избежать перебоев с заправкой самолётов топливом, сообщил во вторник директор... | 11.11.2025, ПРАЙМ
КИШИНЕВ, 11 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт Кишинева ведет переговоры с "Лукойлом" о покупке активов компании, чтобы избежать перебоев с заправкой самолётов топливом, сообщил во вторник директор аэропорта Сергей Споялэ. Ранее министр инфраструктуры Молдавии Владимир Боля заявил, что "Лукойл" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева, а также владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране. "Мы сделали предложение от имени аэропорта. Сейчас мы находимся на стадии переговоров. Рассматриваем несколько сценариев. На мой взгляд, процесс идёт хорошо. Мы на продвинутом этапе, но пока рано что-либо сообщать. Думаю, в ближайшие дни, в течение трёх дней, будет результат", — заявил Споялэ журналистам, комментируя намерение приобрести активы "Лукойла". По его словам, риск того, что аэропорт Кишинева останется без керосина, исключён. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
кишинев
молдавия
18:53 11.11.2025
 
Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах с "Лукойлом"

Споялэ: аэропорт Кишинева ведет переговоры с "Лукойлом" о покупке активов компании

КИШИНЕВ, 11 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт Кишинева ведет переговоры с "Лукойлом" о покупке активов компании, чтобы избежать перебоев с заправкой самолётов топливом, сообщил во вторник директор аэропорта Сергей Споялэ.
Ранее министр инфраструктуры Молдавии Владимир Боля заявил, что "Лукойл" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева, а также владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране.
"Мы сделали предложение от имени аэропорта. Сейчас мы находимся на стадии переговоров. Рассматриваем несколько сценариев. На мой взгляд, процесс идёт хорошо. Мы на продвинутом этапе, но пока рано что-либо сообщать. Думаю, в ближайшие дни, в течение трёх дней, будет результат", — заявил Споялэ журналистам, комментируя намерение приобрести активы "Лукойла".
По его словам, риск того, что аэропорт Кишинева останется без керосина, исключён.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Министр энергетики Румынии рассказал о переговорах с "Лукойлом"
Бизнес Кишинев МОЛДАВИЯ Лукойл ЕС Мировая экономика
 
 
