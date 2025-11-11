В Европе началась драка за активы "Лукойла", сообщили СМИ
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Правительства по всей Европе и на Ближнем Востоке начали драку за активы "Лукойла" на фоне санкций США против российской компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков.
"Правительства по всей Европе и на Ближнем Востоке спешат обеспечить продолжение работы обширных нефтяных операций российского энергетического гиганта "Лукойл" (Lukoil PJSC) после того, как министерство финансов США ввело санкции против компании, а затем заблокировало ключевую заявку на приобретение её активов на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. "Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением санкций намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. А 30 октября компания сообщила, что получила от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем компания Gunvor заявила, что отзывает предложение о покупке этих активов.
"Сейчас началась настоящая драка за то, как распорядиться зарубежными активами "Лукойла", особенно после того, как министерство финансов США отклонило заявку Gunvor на их полное приобретение", - цитирует Блумберг заявление руководителя отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричарда Бронза (Richard Bronze).
Аналитик объяснил, что "битва" объясняется проблемами в сфере переработки сырья. "Хотя на мировом рынке сырой нефти существует подушка безопасности для того, чтобы справиться с возможными перебоями в поставках, ситуация в секторе переработки выглядит совершенно иначе", - отметил Бонз.
Так, например, Болгария предприняла шаги, чтобы взять под полный контроль крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, уточняет Блумберг. Такое решение позволит также не потерять гражданам страны рабочие места.
Помимо этого, как сообщает агентство, в Финляндии на некоторых автозаправках заканчивается топливо, поскольку принадлежащая "Лукойлу" компания перестала получать новые поставки.
ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.