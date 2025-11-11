Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе началась драка за активы "Лукойла", сообщили СМИ - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251111/lukoyl-864426755.html
В Европе началась драка за активы "Лукойла", сообщили СМИ
В Европе началась драка за активы "Лукойла", сообщили СМИ - 11.11.2025, ПРАЙМ
В Европе началась драка за активы "Лукойла", сообщили СМИ
Правительства по всей Европе и на Ближнем Востоке начали драку за активы "Лукойла" на фоне санкций США против российской компании, передает агентство Блумберг... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T19:12+0300
2025-11-11T19:12+0300
сша
европа
ближний восток
лукойл
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435596_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_dff6c7c6e7195bb690dc7532c5dbb7f7.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Правительства по всей Европе и на Ближнем Востоке начали драку за активы "Лукойла" на фоне санкций США против российской компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков. "Правительства по всей Европе и на Ближнем Востоке спешат обеспечить продолжение работы обширных нефтяных операций российского энергетического гиганта "Лукойл" (Lukoil PJSC) после того, как министерство финансов США ввело санкции против компании, а затем заблокировало ключевую заявку на приобретение её активов на прошлой неделе", - говорится в сообщении. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. "Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением санкций намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. А 30 октября компания сообщила, что получила от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем компания Gunvor заявила, что отзывает предложение о покупке этих активов. "Сейчас началась настоящая драка за то, как распорядиться зарубежными активами "Лукойла", особенно после того, как министерство финансов США отклонило заявку Gunvor на их полное приобретение", - цитирует Блумберг заявление руководителя отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричарда Бронза (Richard Bronze). Аналитик объяснил, что "битва" объясняется проблемами в сфере переработки сырья. "Хотя на мировом рынке сырой нефти существует подушка безопасности для того, чтобы справиться с возможными перебоями в поставках, ситуация в секторе переработки выглядит совершенно иначе", - отметил Бонз. Так, например, Болгария предприняла шаги, чтобы взять под полный контроль крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, уточняет Блумберг. Такое решение позволит также не потерять гражданам страны рабочие места. Помимо этого, как сообщает агентство, в Финляндии на некоторых автозаправках заканчивается топливо, поскольку принадлежащая "Лукойлу" компания перестала получать новые поставки. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
https://1prime.ru/20251111/lukoyl-864425868.html
https://1prime.ru/20251111/rumyniya-864425330.html
сша
европа
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435596_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_7a38094c4070e5ce17e5d4b674cd73b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, европа, ближний восток, лукойл, мировая экономика
США, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Лукойл, Мировая экономика
19:12 11.11.2025
 
В Европе началась драка за активы "Лукойла", сообщили СМИ

Bloomberg: в Европе и на Ближнем Востоке началась драка за активы «Лукойла»

© РИА НовостиЛукойл
Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Лукойл. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Правительства по всей Европе и на Ближнем Востоке начали драку за активы "Лукойла" на фоне санкций США против российской компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков.
"Правительства по всей Европе и на Ближнем Востоке спешат обеспечить продолжение работы обширных нефтяных операций российского энергетического гиганта "Лукойл" (Lukoil PJSC) после того, как министерство финансов США ввело санкции против компании, а затем заблокировало ключевую заявку на приобретение её активов на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Директор аэропорта в Кишиневе рассказал о переговорах с "Лукойлом"
18:53
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. "Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением санкций намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. А 30 октября компания сообщила, что получила от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем компания Gunvor заявила, что отзывает предложение о покупке этих активов.
"Сейчас началась настоящая драка за то, как распорядиться зарубежными активами "Лукойла", особенно после того, как министерство финансов США отклонило заявку Gunvor на их полное приобретение", - цитирует Блумберг заявление руководителя отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричарда Бронза (Richard Bronze).
Аналитик объяснил, что "битва" объясняется проблемами в сфере переработки сырья. "Хотя на мировом рынке сырой нефти существует подушка безопасности для того, чтобы справиться с возможными перебоями в поставках, ситуация в секторе переработки выглядит совершенно иначе", - отметил Бонз.
Так, например, Болгария предприняла шаги, чтобы взять под полный контроль крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, уточняет Блумберг. Такое решение позволит также не потерять гражданам страны рабочие места.
Помимо этого, как сообщает агентство, в Финляндии на некоторых автозаправках заканчивается топливо, поскольку принадлежащая "Лукойлу" компания перестала получать новые поставки.
ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Министр энергетики Румынии рассказал о переговорах с "Лукойлом"
18:40
 
СШАЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКЛукойлМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала