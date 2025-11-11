Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти снижается на перспективах спроса и предложения на рынке - 11.11.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Стоимость нефти снижается на перспективах спроса и предложения на рынке
Стоимость нефти снижается на перспективах спроса и предложения на рынке - 11.11.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается на перспективах спроса и предложения на рынке
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник снижаются на ожиданиях увеличения предложения на рынке, а также сокращения спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.36 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,45% относительно уровня предыдущего закрытия, до 63,77 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,48%, до 59,84 доллара. "По мере наращивания добычи ОПЕК мировые балансы нефти приобретают все более медвежий настрой относительно предложения, при этом спрос продолжает сокращаться вместе с замедлением темпов экономического роста в основных странах-потребителях нефти", - приводит Рейтер мнение аналитиков Ritterbusch and Associates Ранее по итогам ноябрьского заседания представители восьми стран ОПЕК+ с "добровольными" (сверх квот) ограничениями - России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, Кувейта, ОАЭ, Омана и Алжира - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября.
09:03 11.11.2025
 
Стоимость нефти снижается на перспективах спроса и предложения на рынке

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник снижаются на ожиданиях увеличения предложения на рынке, а также сокращения спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.36 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,45% относительно уровня предыдущего закрытия, до 63,77 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,48%, до 59,84 доллара.
"По мере наращивания добычи ОПЕК мировые балансы нефти приобретают все более медвежий настрой относительно предложения, при этом спрос продолжает сокращаться вместе с замедлением темпов экономического роста в основных странах-потребителях нефти", - приводит Рейтер мнение аналитиков Ritterbusch and Associates
Ранее по итогам ноябрьского заседания представители восьми стран ОПЕК+ с "добровольными" (сверх квот) ограничениями - России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, Кувейта, ОАЭ, Омана и Алжира - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября.
