Нефть дорожает в ожидании статистических данных

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером поднимаются почти на 2%, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры ожидают статистики для большей ясности ситуации с балансом предложения и спроса. По состоянию на 20.05 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,7% относительно уровня предыдущего закрытия - до 65,16 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,6%, до 61,09 доллара. "Разница между текущими и будущими ценами на WTI и Brent сокращается, что заметно. Но пока цены на нефтепродукты резко не упадут, а когда это случится, никто не знает, резкого падения цен на сырую нефть ожидать не стоит", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика PVM Тамаша Варги (Tamas Varga). Рынки ожидают публикации в среду и четверг ежемесячных докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), где будут обновлены прогнозы спроса и предложения на нефтяном рынке. Также в среду минэнерго США опубликует свой ежемесячный краткосрочный прогноз ситуации на нефтяном рынке (STEO), а в четверг - еженедельную статистику по запасам в США, что также может отразиться на котировках нефти. Инвесторы обращают внимание и на другие факторы из США. Так, американский президент Дональд Трамп высказал предположение, что Индия "очень существенно" сократила импорт российской нефти, заявив, что по этой причине пошлины против Нью-Дели в будущем сократятся.

