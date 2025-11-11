https://1prime.ru/20251111/neft-864429762.html
Нефть дорожает в ожидании статистических данных
Нефть дорожает в ожидании статистических данных - 11.11.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает в ожидании статистических данных
Мировые цены на нефть во вторник вечером поднимаются почти на 2%, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры ожидают статистики для большей ясности ситуации с... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T20:16+0300
2025-11-11T20:16+0300
2025-11-11T20:16+0300
экономика
нефть
рынок
сша
индия
дональд трамп
brent
опек
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f0c58a98dbd16b7581255c4bc4b01705.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером поднимаются почти на 2%, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры ожидают статистики для большей ясности ситуации с балансом предложения и спроса. По состоянию на 20.05 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,7% относительно уровня предыдущего закрытия - до 65,16 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,6%, до 61,09 доллара. "Разница между текущими и будущими ценами на WTI и Brent сокращается, что заметно. Но пока цены на нефтепродукты резко не упадут, а когда это случится, никто не знает, резкого падения цен на сырую нефть ожидать не стоит", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика PVM Тамаша Варги (Tamas Varga). Рынки ожидают публикации в среду и четверг ежемесячных докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), где будут обновлены прогнозы спроса и предложения на нефтяном рынке. Также в среду минэнерго США опубликует свой ежемесячный краткосрочный прогноз ситуации на нефтяном рынке (STEO), а в четверг - еженедельную статистику по запасам в США, что также может отразиться на котировках нефти. Инвесторы обращают внимание и на другие факторы из США. Так, американский президент Дональд Трамп высказал предположение, что Индия "очень существенно" сократила импорт российской нефти, заявив, что по этой причине пошлины против Нью-Дели в будущем сократятся.
https://1prime.ru/20251111/zoloto-864421190.html
сша
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_acd6210b7a6e50d64a9a1426c5732fa2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша, индия, дональд трамп, brent, опек, мэа
Экономика, Нефть, Рынок, США, ИНДИЯ, Дональд Трамп, Brent, ОПЕК, МЭА
Нефть дорожает в ожидании статистических данных
Цены на нефть поднялись почти на 2% в ожидании статистических данных