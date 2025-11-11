Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает в ожидании статистических данных - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251111/neft-864429762.html
Нефть дорожает в ожидании статистических данных
Нефть дорожает в ожидании статистических данных - 11.11.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает в ожидании статистических данных
Мировые цены на нефть во вторник вечером поднимаются почти на 2%, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры ожидают статистики для большей ясности ситуации с... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T20:16+0300
2025-11-11T20:16+0300
экономика
нефть
рынок
сша
индия
дональд трамп
brent
опек
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f0c58a98dbd16b7581255c4bc4b01705.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером поднимаются почти на 2%, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры ожидают статистики для большей ясности ситуации с балансом предложения и спроса. По состоянию на 20.05 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,7% относительно уровня предыдущего закрытия - до 65,16 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,6%, до 61,09 доллара. "Разница между текущими и будущими ценами на WTI и Brent сокращается, что заметно. Но пока цены на нефтепродукты резко не упадут, а когда это случится, никто не знает, резкого падения цен на сырую нефть ожидать не стоит", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика PVM Тамаша Варги (Tamas Varga). Рынки ожидают публикации в среду и четверг ежемесячных докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), где будут обновлены прогнозы спроса и предложения на нефтяном рынке. Также в среду минэнерго США опубликует свой ежемесячный краткосрочный прогноз ситуации на нефтяном рынке (STEO), а в четверг - еженедельную статистику по запасам в США, что также может отразиться на котировках нефти. Инвесторы обращают внимание и на другие факторы из США. Так, американский президент Дональд Трамп высказал предположение, что Индия "очень существенно" сократила импорт российской нефти, заявив, что по этой причине пошлины против Нью-Дели в будущем сократятся.
https://1prime.ru/20251111/zoloto-864421190.html
сша
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_acd6210b7a6e50d64a9a1426c5732fa2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, индия, дональд трамп, brent, опек, мэа
Экономика, Нефть, Рынок, США, ИНДИЯ, Дональд Трамп, Brent, ОПЕК, МЭА
20:16 11.11.2025
 
Нефть дорожает в ожидании статистических данных

Цены на нефть поднялись почти на 2% в ожидании статистических данных

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером поднимаются почти на 2%, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры ожидают статистики для большей ясности ситуации с балансом предложения и спроса.
По состоянию на 20.05 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,7% относительно уровня предыдущего закрытия - до 65,16 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,6%, до 61,09 доллара.
"Разница между текущими и будущими ценами на WTI и Brent сокращается, что заметно. Но пока цены на нефтепродукты резко не упадут, а когда это случится, никто не знает, резкого падения цен на сырую нефть ожидать не стоит", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика PVM Тамаша Варги (Tamas Varga).
Рынки ожидают публикации в среду и четверг ежемесячных докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), где будут обновлены прогнозы спроса и предложения на нефтяном рынке.
Также в среду минэнерго США опубликует свой ежемесячный краткосрочный прогноз ситуации на нефтяном рынке (STEO), а в четверг - еженедельную статистику по запасам в США, что также может отразиться на котировках нефти.
Инвесторы обращают внимание и на другие факторы из США. Так, американский президент Дональд Трамп высказал предположение, что Индия "очень существенно" сократила импорт российской нефти, заявив, что по этой причине пошлины против Нью-Дели в будущем сократятся.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Золото дорожает во вторник вечером
17:40
 
ЭкономикаНефтьРынокСШАИНДИЯДональд ТрампBrentОПЕКМЭА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала