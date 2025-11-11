https://1prime.ru/20251111/rosnedra-864407537.html

Роснедра выставят на аукцион шесть участков недр в Якутии

Роснедра выставят на аукцион шесть участков недр в Якутии - 11.11.2025, ПРАЙМ

Роснедра выставят на аукцион шесть участков недр в Якутии

Роснедра планируют выставить на аукцион во втором квартале следующего года шесть участков недр с ресурсами нефти и газа в Якутии для разведки и добычи, следует... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T06:55+0300

2025-11-11T06:55+0300

2025-11-11T07:26+0300

энергетика

нефть

газ

якутия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864407537.jpg?1762835175

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Роснедра планируют выставить на аукцион во втором квартале следующего года шесть участков недр с ресурсами нефти и газа в Якутии для разведки и добычи, следует из приложения к приказу ведомства. Согласно документам, планируется лицензировать участок Мунско-Сянекский с ресурсами по категории Dл (локализованные) - 785,35 миллиона тонн нефти и 67,74 миллиарда кубометров газа. Также в перечне участок Ундюлюнгский, он обладает локализованными ресурсами в 1,179 триллиона кубометров газа и 31,12 миллиона тонн конденсата. На участке Жиганский-1 локализовано 459 миллионов тонн нефти и 376,8 миллиарда кубометров газа, на Жиганском-2 - 138 миллионов тонн нефти и 299 миллиардов кубометров газа. Кроме того, предлагается выставить на торги участки Восточно-Линденский и Соболох-Маянский. На первом локализованные ресурсы составляют 781,5 миллиарда кубометров газа и 16,9 миллиона тонн конденсата, на втором - 798,7 миллиарда кубометров газа и 11,5 миллиона тонн нефти.

якутия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, якутия