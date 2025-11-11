https://1prime.ru/20251111/rosnedra-864407537.html
Роснедра выставят на аукцион шесть участков недр в Якутии
2025-11-11T06:55+0300
2025-11-11T06:55+0300
2025-11-11T07:26+0300
энергетика
нефть
газ
якутия
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Роснедра планируют выставить на аукцион во втором квартале следующего года шесть участков недр с ресурсами нефти и газа в Якутии для разведки и добычи, следует из приложения к приказу ведомства. Согласно документам, планируется лицензировать участок Мунско-Сянекский с ресурсами по категории Dл (локализованные) - 785,35 миллиона тонн нефти и 67,74 миллиарда кубометров газа. Также в перечне участок Ундюлюнгский, он обладает локализованными ресурсами в 1,179 триллиона кубометров газа и 31,12 миллиона тонн конденсата. На участке Жиганский-1 локализовано 459 миллионов тонн нефти и 376,8 миллиарда кубометров газа, на Жиганском-2 - 138 миллионов тонн нефти и 299 миллиардов кубометров газа. Кроме того, предлагается выставить на торги участки Восточно-Линденский и Соболох-Маянский. На первом локализованные ресурсы составляют 781,5 миллиарда кубометров газа и 16,9 миллиона тонн конденсата, на втором - 798,7 миллиарда кубометров газа и 11,5 миллиона тонн нефти.
якутия
