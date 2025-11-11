Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роснедра выставят на аукцион шесть участков недр в Якутии - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251111/rosnedra-864407537.html
Роснедра выставят на аукцион шесть участков недр в Якутии
Роснедра выставят на аукцион шесть участков недр в Якутии - 11.11.2025, ПРАЙМ
Роснедра выставят на аукцион шесть участков недр в Якутии
Роснедра планируют выставить на аукцион во втором квартале следующего года шесть участков недр с ресурсами нефти и газа в Якутии для разведки и добычи, следует... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T06:55+0300
2025-11-11T07:26+0300
энергетика
нефть
газ
якутия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864407537.jpg?1762835175
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Роснедра планируют выставить на аукцион во втором квартале следующего года шесть участков недр с ресурсами нефти и газа в Якутии для разведки и добычи, следует из приложения к приказу ведомства. Согласно документам, планируется лицензировать участок Мунско-Сянекский с ресурсами по категории Dл (локализованные) - 785,35 миллиона тонн нефти и 67,74 миллиарда кубометров газа. Также в перечне участок Ундюлюнгский, он обладает локализованными ресурсами в 1,179 триллиона кубометров газа и 31,12 миллиона тонн конденсата. На участке Жиганский-1 локализовано 459 миллионов тонн нефти и 376,8 миллиарда кубометров газа, на Жиганском-2 - 138 миллионов тонн нефти и 299 миллиардов кубометров газа. Кроме того, предлагается выставить на торги участки Восточно-Линденский и Соболох-Маянский. На первом локализованные ресурсы составляют 781,5 миллиарда кубометров газа и 16,9 миллиона тонн конденсата, на втором - 798,7 миллиарда кубометров газа и 11,5 миллиона тонн нефти.
якутия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, якутия
Энергетика, Нефть, Газ, ЯКУТИЯ
06:55 11.11.2025 (обновлено: 07:26 11.11.2025)
 
Роснедра выставят на аукцион шесть участков недр в Якутии

Роснедра выставят на аукцион шесть участков недр с нефтью и газом в Якутии

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Роснедра планируют выставить на аукцион во втором квартале следующего года шесть участков недр с ресурсами нефти и газа в Якутии для разведки и добычи, следует из приложения к приказу ведомства.
Согласно документам, планируется лицензировать участок Мунско-Сянекский с ресурсами по категории Dл (локализованные) - 785,35 миллиона тонн нефти и 67,74 миллиарда кубометров газа. Также в перечне участок Ундюлюнгский, он обладает локализованными ресурсами в 1,179 триллиона кубометров газа и 31,12 миллиона тонн конденсата.
На участке Жиганский-1 локализовано 459 миллионов тонн нефти и 376,8 миллиарда кубометров газа, на Жиганском-2 - 138 миллионов тонн нефти и 299 миллиардов кубометров газа.
Кроме того, предлагается выставить на торги участки Восточно-Линденский и Соболох-Маянский. На первом локализованные ресурсы составляют 781,5 миллиарда кубометров газа и 16,9 миллиона тонн конденсата, на втором - 798,7 миллиарда кубометров газа и 11,5 миллиона тонн нефти.
 
ЭнергетикаНефтьГазЯКУТИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала