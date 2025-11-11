Румыния не будет просить сдвинуть срок введения санкций против "Лукойла"
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 ноя - ПРАЙМ. Санкции против "Лукойла" в Румынии вступят в силу 21 ноября, Бухарест не будет просить отодвинуть этот срок, заявил министр энергетики страны Богдан Иван.
Ранее Иван сообщил, что Румыния ведет переговоры с "Лукойлом" о продаже активов компании на территории страны, а также с экономическими агентами, которые могли бы стать потенциальными покупателями. По его словам, власти страны хотели бы купить нефтеперерабатывающий завод в румынском городе Плоешти, а также более 300 АЗС.
"Сегодня у нас проходит встреча в правительстве по поводу того, как мы будем предпринимать следующие шаги и транспонировать эти международные санкции в румынское законодательство, с очень четкой целью - не влиять на экономическую деятельность в Румынии многих других компаний, которые связаны, покупают или продают компании "Лукойл", и, с моей личной точки зрения, возможности продления срока (внедрения санкций на территории Румынии - ред.) после 21 ноября не существует", - заявил Иван в эфире радио Romania.
Он подчеркнул, что этот вопрос также обсуждался с представителями США и министрами стран региона.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.