https://1prime.ru/20251111/rumyniya-864437199.html

Румыния не будет просить сдвинуть срок введения санкций против "Лукойла"

Румыния не будет просить сдвинуть срок введения санкций против "Лукойла" - 11.11.2025, ПРАЙМ

Румыния не будет просить сдвинуть срок введения санкций против "Лукойла"

Санкции против "Лукойла" в Румынии вступят в силу 21 ноября, Бухарест не будет просить отодвинуть этот срок, заявил министр энергетики страны Богдан Иван. | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T23:46+0300

2025-11-11T23:46+0300

2025-11-11T23:46+0300

экономика

румыния

сша

бухарест

лукойл

ес

litasco

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864131148_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1956c9473554c5375132aee96456c63f.jpg

КИШИНЕВ, 11 ноя - ПРАЙМ. Санкции против "Лукойла" в Румынии вступят в силу 21 ноября, Бухарест не будет просить отодвинуть этот срок, заявил министр энергетики страны Богдан Иван. Ранее Иван сообщил, что Румыния ведет переговоры с "Лукойлом" о продаже активов компании на территории страны, а также с экономическими агентами, которые могли бы стать потенциальными покупателями. По его словам, власти страны хотели бы купить нефтеперерабатывающий завод в румынском городе Плоешти, а также более 300 АЗС. "Сегодня у нас проходит встреча в правительстве по поводу того, как мы будем предпринимать следующие шаги и транспонировать эти международные санкции в румынское законодательство, с очень четкой целью - не влиять на экономическую деятельность в Румынии многих других компаний, которые связаны, покупают или продают компании "Лукойл", и, с моей личной точки зрения, возможности продления срока (внедрения санкций на территории Румынии - ред.) после 21 ноября не существует", - заявил Иван в эфире радио Romania. Он подчеркнул, что этот вопрос также обсуждался с представителями США и министрами стран региона. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.

https://1prime.ru/20251111/lukoyl-864426755.html

румыния

сша

бухарест

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

румыния, сша, бухарест, лукойл, ес, litasco