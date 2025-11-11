Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Румыния не будет просить сдвинуть срок введения санкций против "Лукойла" - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251111/rumyniya-864437199.html
Румыния не будет просить сдвинуть срок введения санкций против "Лукойла"
Румыния не будет просить сдвинуть срок введения санкций против "Лукойла" - 11.11.2025, ПРАЙМ
Румыния не будет просить сдвинуть срок введения санкций против "Лукойла"
Санкции против "Лукойла" в Румынии вступят в силу 21 ноября, Бухарест не будет просить отодвинуть этот срок, заявил министр энергетики страны Богдан Иван. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T23:46+0300
2025-11-11T23:46+0300
экономика
румыния
сша
бухарест
лукойл
ес
litasco
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864131148_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1956c9473554c5375132aee96456c63f.jpg
КИШИНЕВ, 11 ноя - ПРАЙМ. Санкции против "Лукойла" в Румынии вступят в силу 21 ноября, Бухарест не будет просить отодвинуть этот срок, заявил министр энергетики страны Богдан Иван. Ранее Иван сообщил, что Румыния ведет переговоры с "Лукойлом" о продаже активов компании на территории страны, а также с экономическими агентами, которые могли бы стать потенциальными покупателями. По его словам, власти страны хотели бы купить нефтеперерабатывающий завод в румынском городе Плоешти, а также более 300 АЗС. "Сегодня у нас проходит встреча в правительстве по поводу того, как мы будем предпринимать следующие шаги и транспонировать эти международные санкции в румынское законодательство, с очень четкой целью - не влиять на экономическую деятельность в Румынии многих других компаний, которые связаны, покупают или продают компании "Лукойл", и, с моей личной точки зрения, возможности продления срока (внедрения санкций на территории Румынии - ред.) после 21 ноября не существует", - заявил Иван в эфире радио Romania. Он подчеркнул, что этот вопрос также обсуждался с представителями США и министрами стран региона. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
https://1prime.ru/20251111/lukoyl-864426755.html
румыния
сша
бухарест
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864131148_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_5a9811f53c81791a7281638041a19886.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
румыния, сша, бухарест, лукойл, ес, litasco
Экономика, РУМЫНИЯ, США, Бухарест, Лукойл, ЕС, Litasco
23:46 11.11.2025
 
Румыния не будет просить сдвинуть срок введения санкций против "Лукойла"

Иван: Румыния не будет просить отодвинуть срок введения санкций против "Лукойла"

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 11 ноя - ПРАЙМ. Санкции против "Лукойла" в Румынии вступят в силу 21 ноября, Бухарест не будет просить отодвинуть этот срок, заявил министр энергетики страны Богдан Иван.
Ранее Иван сообщил, что Румыния ведет переговоры с "Лукойлом" о продаже активов компании на территории страны, а также с экономическими агентами, которые могли бы стать потенциальными покупателями. По его словам, власти страны хотели бы купить нефтеперерабатывающий завод в румынском городе Плоешти, а также более 300 АЗС.
"Сегодня у нас проходит встреча в правительстве по поводу того, как мы будем предпринимать следующие шаги и транспонировать эти международные санкции в румынское законодательство, с очень четкой целью - не влиять на экономическую деятельность в Румынии многих других компаний, которые связаны, покупают или продают компании "Лукойл", и, с моей личной точки зрения, возможности продления срока (внедрения санкций на территории Румынии - ред.) после 21 ноября не существует", - заявил Иван в эфире радио Romania.
Он подчеркнул, что этот вопрос также обсуждался с представителями США и министрами стран региона.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
В Европе началась драка за активы "Лукойла", сообщили СМИ
Вчера, 19:12
 
ЭкономикаРУМЫНИЯСШАБухарестЛукойлЕСLitasco
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала