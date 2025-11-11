https://1prime.ru/20251111/russneft-864421507.html
"Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего терминала под Брянском
"Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего терминала под Брянском - 11.11.2025, ПРАЙМ
"Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего терминала под Брянском
"Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего производственного объекта в Брянской области - нефтеналивного терминала в поселке Жеча, сообщили РИА Новости... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T17:46+0300
2025-11-11T17:46+0300
2025-11-11T17:58+0300
энергетика
нефть
рф
русснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83406/37/834063737_0:180:2048:1332_1920x0_80_0_0_d9fd116ff28dc5b1ff8bf77b06d4f098.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего производственного объекта в Брянской области - нефтеналивного терминала в поселке Жеча, сообщили РИА Новости в компании. "ПАО НК "Русснефть" завершило инвентаризацию бездействующего производственного объекта компании в Брянской области. Проверка проходила в рамках реализации целей и задач, сформулированных в политике предприятия в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Специалисты "Русснефти" проинспектировали нефтеналивной терминал в поселке Жеча Брянской области", - сообщили в компании. Там напомнили, что решение о приостановке работы этого нефтетерминала было принято еще в 2023 году в силу изменения стратегии экспортных поставок. Нефтеналивной терминал "Жеча" в Брянской области был введен в эксплуатацию 2005 году для экспорта нефти. "Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).
https://1prime.ru/20250926/russneft-862815966.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83406/37/834063737_16:0:2032:1512_1920x0_80_0_0_a2d430f7b7daf24629b42c03d3c4536b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф, русснефть
Энергетика, Нефть, РФ, Русснефть
"Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего терминала под Брянском
"Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего терминала в поселке Жеча
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего производственного объекта в Брянской области - нефтеналивного терминала в поселке Жеча, сообщили РИА Новости в компании.
"ПАО НК "Русснефть" завершило инвентаризацию бездействующего производственного объекта компании в Брянской области. Проверка проходила в рамках реализации целей и задач, сформулированных в политике предприятия в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Специалисты "Русснефти
" проинспектировали нефтеналивной терминал в поселке Жеча Брянской области", - сообщили в компании.
Там напомнили, что решение о приостановке работы этого нефтетерминала было принято еще в 2023 году в силу изменения стратегии экспортных поставок.
Нефтеналивной терминал "Жеча" в Брянской области был введен в эксплуатацию 2005 году для экспорта нефти.
"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ
(Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).
"Русснефть" в первом полугодии увеличила добычу нефти