Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего терминала под Брянском - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251111/russneft-864421507.html
"Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего терминала под Брянском
"Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего терминала под Брянском - 11.11.2025, ПРАЙМ
"Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего терминала под Брянском
"Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего производственного объекта в Брянской области - нефтеналивного терминала в поселке Жеча, сообщили РИА Новости... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T17:46+0300
2025-11-11T17:58+0300
энергетика
нефть
рф
русснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83406/37/834063737_0:180:2048:1332_1920x0_80_0_0_d9fd116ff28dc5b1ff8bf77b06d4f098.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего производственного объекта в Брянской области - нефтеналивного терминала в поселке Жеча, сообщили РИА Новости в компании. "ПАО НК "Русснефть" завершило инвентаризацию бездействующего производственного объекта компании в Брянской области. Проверка проходила в рамках реализации целей и задач, сформулированных в политике предприятия в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Специалисты "Русснефти" проинспектировали нефтеналивной терминал в поселке Жеча Брянской области", - сообщили в компании. Там напомнили, что решение о приостановке работы этого нефтетерминала было принято еще в 2023 году в силу изменения стратегии экспортных поставок. Нефтеналивной терминал "Жеча" в Брянской области был введен в эксплуатацию 2005 году для экспорта нефти. "Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).
https://1prime.ru/20250926/russneft-862815966.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83406/37/834063737_16:0:2032:1512_1920x0_80_0_0_a2d430f7b7daf24629b42c03d3c4536b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рф, русснефть
Энергетика, Нефть, РФ, Русснефть
17:46 11.11.2025 (обновлено: 17:58 11.11.2025)
 
"Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего терминала под Брянском

"Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего терминала в поселке Жеча

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРусснефть
Русснефть - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Русснефть. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего производственного объекта в Брянской области - нефтеналивного терминала в поселке Жеча, сообщили РИА Новости в компании.
"ПАО НК "Русснефть" завершило инвентаризацию бездействующего производственного объекта компании в Брянской области. Проверка проходила в рамках реализации целей и задач, сформулированных в политике предприятия в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Специалисты "Русснефти" проинспектировали нефтеналивной терминал в поселке Жеча Брянской области", - сообщили в компании.
Там напомнили, что решение о приостановке работы этого нефтетерминала было принято еще в 2023 году в силу изменения стратегии экспортных поставок.
Нефтеналивной терминал "Жеча" в Брянской области был введен в эксплуатацию 2005 году для экспорта нефти.
"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).
ОАО РУССНЕФТЬ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
"Русснефть" в первом полугодии увеличила добычу нефти
26 сентября, 13:00
 
ЭнергетикаНефтьРФРусснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала