"Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего терминала под Брянском

2025-11-11T17:46+0300

2025-11-11T17:46+0300

2025-11-11T17:58+0300

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Русснефть" провела инвентаризацию бездействующего производственного объекта в Брянской области - нефтеналивного терминала в поселке Жеча, сообщили РИА Новости в компании. "ПАО НК "Русснефть" завершило инвентаризацию бездействующего производственного объекта компании в Брянской области. Проверка проходила в рамках реализации целей и задач, сформулированных в политике предприятия в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Специалисты "Русснефти" проинспектировали нефтеналивной терминал в поселке Жеча Брянской области", - сообщили в компании. Там напомнили, что решение о приостановке работы этого нефтетерминала было принято еще в 2023 году в силу изменения стратегии экспортных поставок. Нефтеналивной терминал "Жеча" в Брянской области был введен в эксплуатацию 2005 году для экспорта нефти. "Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).

