https://1prime.ru/20251111/sud-864433492.html

Суд 19 ноября рассмотрит апелляцию обвиняемого в терактах Кузнецова

Суд 19 ноября рассмотрит апелляцию обвиняемого в терактах Кузнецова - 11.11.2025, ПРАЙМ

Суд 19 ноября рассмотрит апелляцию обвиняемого в терактах Кузнецова

Верховный кассационный суд Италии рассмотрит 19 ноября апелляцию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на газопроводах... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T21:51+0300

2025-11-11T21:51+0300

2025-11-11T21:51+0300

происшествия

газ

общество

германия

украина

северный поток - 2

италия

https://cdnn.1prime.ru/img/83521/40/835214023_0:177:3067:1902_1920x0_80_0_0_7adc7d2b48f5b2b6db34f626f6fb4631.jpg

РИМ, 11 ноя - ПРАЙМ. Верховный кассационный суд Италии рассмотрит 19 ноября апелляцию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, на решение об экстрадиции в Германию, говорится в заявлении его адвоката Николы Канестрини, которое есть в распоряжении ПРАЙМ. "Верховный кассационный суд назначил на среду, 19 ноября 2025 года, слушание апелляции защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по запросу Германии на основании европейского ордера на арест в связи со взрывами газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Решение ожидается вечером, а мотивировочная часть решения будет опубликована в последующие дни. В случае отмены дела производство будет возобновлено в Апелляционном суде Болоньи, в противном случае передача его Германии может состояться в течение десяти дней", - говорится в сообщении. По словам адвоката, защита Кузнецова приводит семь доводов для отмены решения, в том числе якобы политический характер дела, процессуальные нарушения и иммунитет подсудимого как бывшего военного, якобы действовавшего по приказанию начальства. "Дело Кузнецова поднимает основополагающие вопросы верховенства права в Европе: разграничение военных действий от обычных преступлений и защита основных прав в процедурах экстрадиции", - заявил Канестрини. В конце октября суд итальянской Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию Кузнецова по запросу местной прокуратуры. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и начал процесс об экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался. В середине октября Верховный суд отменил решение об экстрадиции, принятое судом Болоньи, и назначил новое судебное разбирательство. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ и в ходе первого процесса заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к теракту. Защита в качестве доводов приводила режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт на ее территории. По мнению адвоката, события вокруг подрыва "Северных потоков" следует считать военными действиями, а подрыв газопроводов - операцией, совершенной по приказу начальства. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

https://1prime.ru/20251111/obvinyaemyy-864424120.html

https://1prime.ru/20251018/es-863670027.html

германия

украина

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, общество , германия, украина, северный поток - 2, италия