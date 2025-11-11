https://1prime.ru/20251111/svo-864403256.html

На Западе сообщили о панике из-за случившегося на Украине

На Западе сообщили о панике из-за случившегося на Украине - 11.11.2025

На Западе сообщили о панике из-за случившегося на Украине

В западной сейчас царит паника в связи со сложившейся на Украине ситуацией, пишет норвежское издание Steigan | 11.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В западной сейчас царит паника в связи со сложившейся на Украине ситуацией, пишет норвежское издание Steigan"Западные СМИ охватила паника. Некоторые из них пытаются преуменьшить поражение Украины", — сообщается в публикации.Вместе с тем авторы статьи отмечают, что некоторые западные СМИ начали развенчивать мифы, продвигаемые мейнстримовскими изданиями ЕС.Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские силы установили контроль над населенными пунктами Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовкой в ДНР. Потери ВСУ составили до 1225 солдат и 14 бронемашин.

