На Западе сообщили о панике из-за случившегося на Украине - 11.11.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
На Западе сообщили о панике из-за случившегося на Украине
2025-11-11T02:48+0300
2025-11-11T02:48+0300
спецоперация на украине
украина
запад
европа
сво
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В западной сейчас царит паника в связи со сложившейся на Украине ситуацией, пишет норвежское издание Steigan"Западные СМИ охватила паника. Некоторые из них пытаются преуменьшить поражение Украины", — сообщается в публикации.Вместе с тем авторы статьи отмечают, что некоторые западные СМИ начали развенчивать мифы, продвигаемые мейнстримовскими изданиями ЕС.Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские силы установили контроль над населенными пунктами Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовкой в ДНР. Потери ВСУ составили до 1225 солдат и 14 бронемашин.
украина
запад
европа
украина, запад, европа, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, ЕВРОПА, СВО
02:48 11.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В западной сейчас царит паника в связи со сложившейся на Украине ситуацией, пишет норвежское издание Steigan
"Западные СМИ охватила паника. Некоторые из них пытаются преуменьшить поражение Украины", — сообщается в публикации.
Вместе с тем авторы статьи отмечают, что некоторые западные СМИ начали развенчивать мифы, продвигаемые мейнстримовскими изданиями ЕС.
Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские силы установили контроль над населенными пунктами Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовкой в ДНР. Потери ВСУ составили до 1225 солдат и 14 бронемашин.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДЕВРОПАСВО
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
