Спецоперация на Украине
Поражение ВСУ в зоне СВО становится очевидным, однако западные страны продолжают отрицать этот факт, сообщает норвежский портал Steigan. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T23:27+0300
2025-11-11T23:30+0300
в мире
запад
украина
киев
минобороны рф
всу
спецоперация на украине
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Поражение ВСУ в зоне СВО становится очевидным, однако западные страны продолжают отрицать этот факт, сообщает норвежский портал Steigan."Война Запада на Украине проиграна. Она была проиграна давно, но теперь это больше невозможно скрыть", — говорится в статье.Автор подчеркивает, что западные политики и СМИ продолжают подталкивать население Украины к продолжению конфликта, хотя сами не готовы рисковать ради Киева."Они считают совершенно нормальным, что украинцы гибнут толпами, если так можно задеть Россию", — отмечается в публикации.По данным портала, украинская армия сталкивается с рекордным числом дезертирств, ее подразделения деморализованы, истощены и не способны удерживать позиции.Автор также осуждает украинское "коррумпированное и некомпетентное" руководство, а также нежелание западных лидеров начать мирные переговоры.Ранее Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки российские войска установили контроль над Новым и Сладким в Запорожской области, а также над Гнатовкой в ДНР. Потери украинской стороны составили до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин.
запад
украина
киев
в мире, запад, украина, киев, минобороны рф, всу
В мире, ЗАПАД, УКРАИНА, Киев, Минобороны РФ, ВСУ, Спецоперация на Украине
23:27 11.11.2025 (обновлено: 23:30 11.11.2025)
 
"Скрыть невозможно". На Западе признали плачевное положение ВСУ

Steigan: западные страны не хотят признавать плачевное положение Украины в зоне СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Поражение ВСУ в зоне СВО становится очевидным, однако западные страны продолжают отрицать этот факт, сообщает норвежский портал Steigan.
"Война Запада на Украине проиграна. Она была проиграна давно, но теперь это больше невозможно скрыть", — говорится в статье.
Автор подчеркивает, что западные политики и СМИ продолжают подталкивать население Украины к продолжению конфликта, хотя сами не готовы рисковать ради Киева.
"Они считают совершенно нормальным, что украинцы гибнут толпами, если так можно задеть Россию", — отмечается в публикации.
По данным портала, украинская армия сталкивается с рекордным числом дезертирств, ее подразделения деморализованы, истощены и не способны удерживать позиции.
Автор также осуждает украинское "коррумпированное и некомпетентное" руководство, а также нежелание западных лидеров начать мирные переговоры.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки российские войска установили контроль над Новым и Сладким в Запорожской области, а также над Гнатовкой в ДНР. Потери украинской стороны составили до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин.
Спецоперация на УкраинеВ миреЗАПАДУКРАИНАКиевМинобороны РФВСУ
 
 
