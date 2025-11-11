https://1prime.ru/20251111/svo-864436037.html
"Скрыть невозможно". На Западе признали плачевное положение ВСУ
"Скрыть невозможно". На Западе признали плачевное положение ВСУ
Поражение ВСУ в зоне СВО становится очевидным, однако западные страны продолжают отрицать этот факт, сообщает норвежский портал Steigan. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T23:27+0300
2025-11-11T23:27+0300
2025-11-11T23:30+0300
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Поражение ВСУ в зоне СВО становится очевидным, однако западные страны продолжают отрицать этот факт, сообщает норвежский портал Steigan."Война Запада на Украине проиграна. Она была проиграна давно, но теперь это больше невозможно скрыть", — говорится в статье.Автор подчеркивает, что западные политики и СМИ продолжают подталкивать население Украины к продолжению конфликта, хотя сами не готовы рисковать ради Киева."Они считают совершенно нормальным, что украинцы гибнут толпами, если так можно задеть Россию", — отмечается в публикации.По данным портала, украинская армия сталкивается с рекордным числом дезертирств, ее подразделения деморализованы, истощены и не способны удерживать позиции.Автор также осуждает украинское "коррумпированное и некомпетентное" руководство, а также нежелание западных лидеров начать мирные переговоры.Ранее Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки российские войска установили контроль над Новым и Сладким в Запорожской области, а также над Гнатовкой в ДНР. Потери украинской стороны составили до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин.
