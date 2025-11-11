Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Токаев оценил товарооборот России и Казахстана - 11.11.2025
Токаев оценил товарооборот России и Казахстана
Токаев оценил товарооборот России и Казахстана - 11.11.2025, ПРАЙМ
Токаев оценил товарооборот России и Казахстана
Товарооборот Казахстана и России приближается к отметке 30 миллиардов долларов, написал в своей авторской статье в "Российской газете" президент Казахстана... | 11.11.2025, ПРАЙМ
АСТАНА, 11 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот Казахстана и России приближается к отметке 30 миллиардов долларов, написал в своей авторской статье в "Российской газете" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Российская Федерация входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров нашей страны. В свою очередь Казахстан - в пятерке основных торговых партнеров России. Наш товарооборот уверенно растет и приближается к отметке в 30 миллиардов долларов", - написал Токаев. Он отметил, что российские инвесторы - в числе лидеров по вложениям в экономику Казахстана, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности республики, прочных деловых связях и доверии между двумя государствами. "Фундаментом промышленной кооперации Казахстана и России выступают более 170 совместных проектов с общим объемом инвестиций свыше 50 миллиардов долларов. При участии ряда крупных российских компаний, таких как "Сибур", "Газпром", "Лукойл", "ЕвроХим", в нашей стране строятся высокотехнологичные заводы по производству полиэтилена, бутадиена, минеральных удобрений и другой востребованной высокотехнологичной продукции. С "Татнефтью" налажен выпуск автошин, а с "КАМАЗом" - комплектующих для грузовиков", - добавил казахстанский президент. В целом в Казахстане успешно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом, написал в своей статье Токаев.
россия, мировая экономика, казахстан, касым-жомарт токаев, сибур, газпром, лукойл
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев, Сибур, Газпром, Лукойл
08:23 11.11.2025
 
Токаев оценил товарооборот России и Казахстана

Токаев: товарооборот Казахстана и РФ приближается к отметке $30 млрд

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
АСТАНА, 11 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот Казахстана и России приближается к отметке 30 миллиардов долларов, написал в своей авторской статье в "Российской газете" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Российская Федерация входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров нашей страны. В свою очередь Казахстан - в пятерке основных торговых партнеров России. Наш товарооборот уверенно растет и приближается к отметке в 30 миллиардов долларов", - написал Токаев.
Он отметил, что российские инвесторы - в числе лидеров по вложениям в экономику Казахстана, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности республики, прочных деловых связях и доверии между двумя государствами.
"Фундаментом промышленной кооперации Казахстана и России выступают более 170 совместных проектов с общим объемом инвестиций свыше 50 миллиардов долларов. При участии ряда крупных российских компаний, таких как "Сибур", "Газпром", "Лукойл", "ЕвроХим", в нашей стране строятся высокотехнологичные заводы по производству полиэтилена, бутадиена, минеральных удобрений и другой востребованной высокотехнологичной продукции. С "Татнефтью" налажен выпуск автошин, а с "КАМАЗом" - комплектующих для грузовиков", - добавил казахстанский президент.
В целом в Казахстане успешно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом, написал в своей статье Токаев.
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКАЗАХСТАНКасым-Жомарт ТокаевСибурГазпромЛукойл
 
 
