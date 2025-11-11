https://1prime.ru/20251111/tokaev--864409194.html
Токаев оценил товарооборот России и Казахстана
Токаев оценил товарооборот России и Казахстана - 11.11.2025, ПРАЙМ
Токаев оценил товарооборот России и Казахстана
Товарооборот Казахстана и России приближается к отметке 30 миллиардов долларов, написал в своей авторской статье в "Российской газете" президент Казахстана... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T08:23+0300
2025-11-11T08:23+0300
2025-11-11T08:23+0300
экономика
россия
мировая экономика
казахстан
касым-жомарт токаев
сибур
газпром
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861559185_0:0:1939:1091_1920x0_80_0_0_09a9781f4ea3e6895fc2ca8055aad970.jpg
АСТАНА, 11 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот Казахстана и России приближается к отметке 30 миллиардов долларов, написал в своей авторской статье в "Российской газете" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Российская Федерация входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров нашей страны. В свою очередь Казахстан - в пятерке основных торговых партнеров России. Наш товарооборот уверенно растет и приближается к отметке в 30 миллиардов долларов", - написал Токаев. Он отметил, что российские инвесторы - в числе лидеров по вложениям в экономику Казахстана, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности республики, прочных деловых связях и доверии между двумя государствами. "Фундаментом промышленной кооперации Казахстана и России выступают более 170 совместных проектов с общим объемом инвестиций свыше 50 миллиардов долларов. При участии ряда крупных российских компаний, таких как "Сибур", "Газпром", "Лукойл", "ЕвроХим", в нашей стране строятся высокотехнологичные заводы по производству полиэтилена, бутадиена, минеральных удобрений и другой востребованной высокотехнологичной продукции. С "Татнефтью" налажен выпуск автошин, а с "КАМАЗом" - комплектующих для грузовиков", - добавил казахстанский президент. В целом в Казахстане успешно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом, написал в своей статье Токаев.
https://1prime.ru/20251110/kazakhstan-864373981.html
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861559185_99:0:1939:1380_1920x0_80_0_0_bd6b603f28046dd312d5e7e1ca2d78e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, казахстан, касым-жомарт токаев, сибур, газпром, лукойл
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев, Сибур, Газпром, Лукойл
Токаев оценил товарооборот России и Казахстана
Токаев: товарооборот Казахстана и РФ приближается к отметке $30 млрд