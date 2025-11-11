Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп обсудил с новым президентом Сирии мир на Ближнем Востоке - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251111/tramp-864404727.html
Трамп обсудил с новым президентом Сирии мир на Ближнем Востоке
Трамп обсудил с новым президентом Сирии мир на Ближнем Востоке - 11.11.2025, ПРАЙМ
Трамп обсудил с новым президентом Сирии мир на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп рассказал, что обсудил тонкости мира на Ближнем Востоке с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T04:21+0300
2025-11-11T04:21+0300
мировая экономика
нефть
экономика
сирия
сша
ближний восток
дональд трамп
башар асад
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864404727.jpg?1762824112
ВАШИНГТОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассказал, что обсудил тонкости мира на Ближнем Востоке с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. "Для меня было честью провести время с Ахмедом Хусейном аш-Шараа, новым президентом Сирии, и обсудить все тонкости мира на Ближнем Востоке, ярым сторонником которого он является. С нетерпением жду новой встречи и общения", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Аш-Шараа стал первым сирийским лидером с момента провозглашения независимости страны в 1946 году, который побывал в Вашингтоне. США 7 ноября сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. СБ ООН 6 ноября проголосовал за снятие с него санкций. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
сирия
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, нефть, сирия, сша, ближний восток, дональд трамп, башар асад, оон
Мировая экономика, Нефть, Экономика, СИРИЯ, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Башар Асад, ООН
04:21 11.11.2025
 
Трамп обсудил с новым президентом Сирии мир на Ближнем Востоке

Трамп обсудил с аш-Шараа тонкости мира на Ближнем Востоке

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассказал, что обсудил тонкости мира на Ближнем Востоке с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
"Для меня было честью провести время с Ахмедом Хусейном аш-Шараа, новым президентом Сирии, и обсудить все тонкости мира на Ближнем Востоке, ярым сторонником которого он является. С нетерпением жду новой встречи и общения", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Аш-Шараа стал первым сирийским лидером с момента провозглашения независимости страны в 1946 году, который побывал в Вашингтоне.
США 7 ноября сняли санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с президентом США. СБ ООН 6 ноября проголосовал за снятие с него санкций.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
 
ЭкономикаМировая экономикаНефтьСИРИЯСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампБашар АсадООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала