Чиновники Трампа предложат бурение нефтяных скважин у берегов Калифорнии - 11.11.2025, ПРАЙМ
Чиновники Трампа предложат бурение нефтяных скважин у берегов Калифорнии
2025-11-11T06:34+0300
2025-11-11T06:45+0300
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа планируют предложить бурение нефтяных скважин у берегов Калифорнии впервые за несколько десятилетий, а также в восточной части Мексиканского залива и у побережья Аляски, сообщает газета Washington Post со ссылкой на проект пятилетнего плана по освоению шельфовой нефти. "Чиновники Трампа планируют предложить бурение нефтяных скважин у побережья Калифорнии впервые за несколько десятилетий, что наверняка вызовет раздражение губернатора Гэвина Ньюсома и других демократов в Калифорнии", - сообщает издание. По данным газеты, в плане администрации предлагается сдача в аренду шести участков на шельфе с 2027 по 2030 год в районах вдоль побережья Калифорнии. Кроме того, в проекте предусматривается расширение бурения в восточной части Мексиканского залива, где бурение обычно избегалось из-за резкого сопротивления многих во Флориде по поводу того, что разливы нефти могут испортить пляжи и нанести ущерб туристической индустрии штата. Администрация рассматривает сдачу участков в аренду там в 2029 и 2030 годах. Также предлагается более 20 сделок по аренде на Аляске до 2031 года, в том числе в высоких широтах Арктики, пишет издание. Вероятно, для достижения окончательного одобрения проекта потребуется по меньшей мере год, а для любой новой добычи нефти - еще несколько лет, указывает газета.
06:34 11.11.2025 (обновлено: 06:45 11.11.2025)
 
Чиновники Трампа предложат бурение нефтяных скважин у берегов Калифорнии

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа планируют предложить бурение нефтяных скважин у берегов Калифорнии впервые за несколько десятилетий, а также в восточной части Мексиканского залива и у побережья Аляски, сообщает газета Washington Post со ссылкой на проект пятилетнего плана по освоению шельфовой нефти.
"Чиновники Трампа планируют предложить бурение нефтяных скважин у побережья Калифорнии впервые за несколько десятилетий, что наверняка вызовет раздражение губернатора Гэвина Ньюсома и других демократов в Калифорнии", - сообщает издание.
По данным газеты, в плане администрации предлагается сдача в аренду шести участков на шельфе с 2027 по 2030 год в районах вдоль побережья Калифорнии.
Кроме того, в проекте предусматривается расширение бурения в восточной части Мексиканского залива, где бурение обычно избегалось из-за резкого сопротивления многих во Флориде по поводу того, что разливы нефти могут испортить пляжи и нанести ущерб туристической индустрии штата. Администрация рассматривает сдачу участков в аренду там в 2029 и 2030 годах. Также предлагается более 20 сделок по аренде на Аляске до 2031 года, в том числе в высоких широтах Арктики, пишет издание.
Вероятно, для достижения окончательного одобрения проекта потребуется по меньшей мере год, а для любой новой добычи нефти - еще несколько лет, указывает газета.
 
Заголовок открываемого материала