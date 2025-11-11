https://1prime.ru/20251111/vladivostok-864406882.html

Во Владивостоке более 20 тысяч человек остались без света

2025-11-11T06:31+0300

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - ПРАЙМ. Специалисты устраняют аварию на подстанции во Владивостоке, оставившую без света свыше 20 тысяч человек, а также несколько детсадов и школ, сообщает прокуратура Приморья. "Утром 11 ноября 2025 года на подстанции "Улисс" произошла авария, из-за которой без электричества остались более 20 тысяч жителей Первомайского района во Владивостоке", - говорится в сообщении. Отключения коснулись домов на 20 улицах, а также четырех детсадов и двух школ. Прокуратура проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и расследование ее причин.

