Во Владивостоке более 20 тысяч человек остались без света - 11.11.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке более 20 тысяч человек остались без света
06:31 11.11.2025 (обновлено: 06:45 11.11.2025)
 
Во Владивостоке более 20 тысяч человек остались без света

Во Владивостоке более 20 тысяч человек остались без света из-за аварии на подстанции

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - ПРАЙМ. Специалисты устраняют аварию на подстанции во Владивостоке, оставившую без света свыше 20 тысяч человек, а также несколько детсадов и школ, сообщает прокуратура Приморья.
"Утром 11 ноября 2025 года на подстанции "Улисс" произошла авария, из-за которой без электричества остались более 20 тысяч жителей Первомайского района во Владивостоке", - говорится в сообщении.
Отключения коснулись домов на 20 улицах, а также четырех детсадов и двух школ.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и расследование ее причин.
 
