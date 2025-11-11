https://1prime.ru/20251111/vsu-864404269.html

На Западе раскрыли, что в действительности происходит с ВСУ

2025-11-11T03:59+0300

спецоперация на украине

всу

запад

нато

запорожская область

МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Украинский командир поделился информацией о числе погибших солдат в своем подразделении, опровергнув киевские нарративы о незначительных потерях ВСУ и эффективности техники НАТО, сообщает канадский телеканал CBC."Я уже семь месяцев являюсь командиром. За это время через мое подразделение прошло около 2000 человек. Трех четвертей из них здесь уже нет", — приводятся в материале слова украинского командира, называемого Вовой.Вместе с тем командир Вова отметил проблемы с использованием натовского оборудования."Радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и совершенно не работает против оптоволоконных дронов", — заявил Вова.Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские силы заняли населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Потери украинских войск составили до 1225 солдат и 14 бронемашин.

запад

запорожская область

2025

Новости

