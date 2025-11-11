Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, что в действительности происходит с ВСУ - 11.11.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
На Западе раскрыли, что в действительности происходит с ВСУ
Украинский командир поделился информацией о числе погибших солдат в своем подразделении, опровергнув киевские нарративы о незначительных потерях ВСУ и... | 11.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Украинский командир поделился информацией о числе погибших солдат в своем подразделении, опровергнув киевские нарративы о незначительных потерях ВСУ и эффективности техники НАТО, сообщает канадский телеканал CBC."Я уже семь месяцев являюсь командиром. За это время через мое подразделение прошло около 2000 человек. Трех четвертей из них здесь уже нет", — приводятся в материале слова украинского командира, называемого Вовой.Вместе с тем командир Вова отметил проблемы с использованием натовского оборудования."Радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и совершенно не работает против оптоволоконных дронов", — заявил Вова.Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские силы заняли населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Потери украинских войск составили до 1225 солдат и 14 бронемашин.
Новости
03:59 11.11.2025
 
На Западе раскрыли, что в действительности происходит с ВСУ

CBC: в ВСУ сообщают об огромных потерях и ненадежности натовского оборудования

МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Украинский командир поделился информацией о числе погибших солдат в своем подразделении, опровергнув киевские нарративы о незначительных потерях ВСУ и эффективности техники НАТО, сообщает канадский телеканал CBC.
"Я уже семь месяцев являюсь командиром. За это время через мое подразделение прошло около 2000 человек. Трех четвертей из них здесь уже нет", — приводятся в материале слова украинского командира, называемого Вовой.
Вместе с тем командир Вова отметил проблемы с использованием натовского оборудования.
"Радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и совершенно не работает против оптоволоконных дронов", — заявил Вова.
Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские силы заняли населенные пункты Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Потери украинских войск составили до 1225 солдат и 14 бронемашин.
Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
"Значительные цифры": в Германии пришли в ужас от данных о ВСУ
9 ноября, 06:52
Спецоперация на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала