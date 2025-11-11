Курс юаня перешел к снижению во вторник вечером

https://1prime.ru/20251111/yuan-864421955.html
Курс китайской валюты к рублю во вторник перешел к снижению, не сумев закрепиться на отметке 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник перешел к снижению, не сумев закрепиться на отметке 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.37 мск снижался на 2 копейки (-0,2%), до 11,34 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,32-11,45 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,96 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,139 против 7,117 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,75 рубля. Рубль в боковике Юань на Мосбирже во вторник попытался по инерции продолжить расти и закрепиться выше уровня 11,4 рубля. Однако днем курс китайской валюты перешел к снижению, так и не сумев закрепиться на отметке 11,4 рубля. "Внешняя торговля пока не ощутила в полной мере эффект от недавно введенных санкций США против "Роснефти" и "Лукойла", которые потенциально негативны для рубля. Видимо, более значительного эффекта можно ожидать лишь после 21 ноября - по окончании срока лицензии", - комментируют аналитики Райффайзенбанка. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,2% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,28% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.40 мск повышалась на 1%, до 64,7 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,3%, до 99,3 пункта. Прогнозы По оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии следующие: 80–83 рубля, 93–95 рубля и 11-11,5 рубля соответственно. Вопрос аргументов для избыточной крепости рубля остается открытым, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Регулятор по-прежнему называет жесткость денежно-кредитной политики основным фактором. Тем не менее мы по-прежнему ожидаем ослабления рубля до конца года, наш прогноз в 92 рубля за доллар остается в силе", - добавляют в банке.
