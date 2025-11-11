"Время молиться". В США раскрыли, что происходит с Зеленским из-за России
Журналист Санчес: ситуация для Зеленского становится хуже с каждой минутой
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Сторонникам Владимира Зеленского остается только молиться, так как ситуация для него с каждой минутой становится все хуже, заявил журналист Рик Санчес в эфире телеканала RT.
"Ситуация для Зеленского с каждой минутой выглядит всё мрачнее. Если вы его сторонник, сейчас самое время, ну, не знаю, помолиться за него или что-то в этом роде, потому что дела у него плохи", — сказал он.
Журналист подчеркнул, что попытки главы киевского режима отрицать реальность и приуменьшать нанесенный украинскому ВПК ущерб достигли своего апогея.
В ночь на субботу российские военные осуществили ответный удар в связи с террористическими атаками ВСУ на гражданские объекты. Они использовали высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", чтобы нанести поражение объектам украинского военно-промышленного комплекса и газо-энергетической инфраструктуры, поддерживавшей их функционирование.
После этих ударов компания "Центрэнерго" объявила, что генерация на всех государственных ТЭС в Украине была остановлена в результате действий российских сил. В то же время "Укрэнерго" проинформировало о множественных отключениях электроэнергии в различных регионах.
В ответ на атаки со стороны ВСУ российская армия использует высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотные аппараты, нацеливаясь исключительно на военные объекты и предприятия украинского военно-промышленного комплекса.
