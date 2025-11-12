Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У Болгарии осталось запасов бензина и дизельного топлива - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251112/bolgarija-864437825.html
У Болгарии осталось запасов бензина и дизельного топлива
У Болгарии осталось запасов бензина и дизельного топлива - 12.11.2025, ПРАЙМ
У Болгарии осталось запасов бензина и дизельного топлива
У Болгарии осталось запасов бензина и дизельного топлива только на 35 и более 50 дней соответственно, передаёт болгарское агентство БТА. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T00:17+0300
2025-11-12T00:17+0300
энергетика
болгария
сша
дубай
лукойл
минфин сша
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864437825.jpg?1762895850
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. У Болгарии осталось запасов бензина и дизельного топлива только на 35 и более 50 дней соответственно, передаёт болгарское агентство БТА. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. "У Болгарии осталось запасов бензина, достаточных примерно на 35 дней, а запасов дизельного топлива - более чем на 50 дней", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на интервью председателя болгарского агентства по государственным резервам Асена Асенова телеканалу bTV. Отмечается, что часть запасов хранится за рубежом, в том числе в Италии, Нидерландах, Венгрии, Словакии, Греции и Румынии, и при необходимости может быть доставлена ​​в Болгарию в течение 7-45 дней. При этом 80% резервов, которые должны держаться частными компаниями, в настоящее время обеспечиваются "Лукойлом". Во вторник заместитель главы Ассоциации болгарских торговцев, производителей и импортеров топлива Димитар Хаджидимитров заявил, что топливная отрасль Болгарии ожидает отсрочку санкций против "Лукойла" на шесть месяцев. Ранее парламент Болгарии принял поправки об управлении компанией "Лукойл Болгария". Принятые поправки позволят специальному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября 2025 года.
болгария
сша
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
болгария, сша, дубай, лукойл, минфин сша, минфин
Энергетика, БОЛГАРИЯ, США, Дубай, Лукойл, Минфин США, Минфин
00:17 12.11.2025
 
У Болгарии осталось запасов бензина и дизельного топлива

У Болгарии осталось запасов бензина и дизельного топлива на 35 и более 50 дней

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. У Болгарии осталось запасов бензина и дизельного топлива только на 35 и более 50 дней соответственно, передаёт болгарское агентство БТА.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
"У Болгарии осталось запасов бензина, достаточных примерно на 35 дней, а запасов дизельного топлива - более чем на 50 дней", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на интервью председателя болгарского агентства по государственным резервам Асена Асенова телеканалу bTV.
Отмечается, что часть запасов хранится за рубежом, в том числе в Италии, Нидерландах, Венгрии, Словакии, Греции и Румынии, и при необходимости может быть доставлена ​​в Болгарию в течение 7-45 дней. При этом 80% резервов, которые должны держаться частными компаниями, в настоящее время обеспечиваются "Лукойлом".
Во вторник заместитель главы Ассоциации болгарских торговцев, производителей и импортеров топлива Димитар Хаджидимитров заявил, что топливная отрасль Болгарии ожидает отсрочку санкций против "Лукойла" на шесть месяцев.
Ранее парламент Болгарии принял поправки об управлении компанией "Лукойл Болгария". Принятые поправки позволят специальному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября 2025 года.
 
ЭнергетикаБОЛГАРИЯСШАДубайЛукойлМинфин СШАМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала