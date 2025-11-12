https://1prime.ru/20251112/bolgarija-864437825.html

У Болгарии осталось запасов бензина и дизельного топлива

У Болгарии осталось запасов бензина и дизельного топлива - 12.11.2025, ПРАЙМ

У Болгарии осталось запасов бензина и дизельного топлива

У Болгарии осталось запасов бензина и дизельного топлива только на 35 и более 50 дней соответственно, передаёт болгарское агентство БТА. | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T00:17+0300

2025-11-12T00:17+0300

2025-11-12T00:17+0300

энергетика

болгария

сша

дубай

лукойл

минфин сша

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864437825.jpg?1762895850

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. У Болгарии осталось запасов бензина и дизельного топлива только на 35 и более 50 дней соответственно, передаёт болгарское агентство БТА. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. "У Болгарии осталось запасов бензина, достаточных примерно на 35 дней, а запасов дизельного топлива - более чем на 50 дней", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на интервью председателя болгарского агентства по государственным резервам Асена Асенова телеканалу bTV. Отмечается, что часть запасов хранится за рубежом, в том числе в Италии, Нидерландах, Венгрии, Словакии, Греции и Румынии, и при необходимости может быть доставлена ​​в Болгарию в течение 7-45 дней. При этом 80% резервов, которые должны держаться частными компаниями, в настоящее время обеспечиваются "Лукойлом". Во вторник заместитель главы Ассоциации болгарских торговцев, производителей и импортеров топлива Димитар Хаджидимитров заявил, что топливная отрасль Болгарии ожидает отсрочку санкций против "Лукойла" на шесть месяцев. Ранее парламент Болгарии принял поправки об управлении компанией "Лукойл Болгария". Принятые поправки позволят специальному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября 2025 года.

болгария

сша

дубай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

болгария, сша, дубай, лукойл, минфин сша, минфин