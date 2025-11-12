Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе резко высказались о завершении конфликта на Украине - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251112/konets-864483979.html
На Западе резко высказались о завершении конфликта на Украине
На Западе резко высказались о завершении конфликта на Украине - 12.11.2025, ПРАЙМ
На Западе резко высказались о завершении конфликта на Украине
Россия одерживает победу в конфликте на Украине, в том числе благодаря мощной промышленной базе, заявил профессор Джон Миршаймер, его слова приводит The... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T23:26+0300
2025-11-12T23:26+0300
спецоперация на украине
в мире
украина
киев
запад
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_049e681c6ffd2cc27ad878841eb28253.jpg
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Россия одерживает победу в конфликте на Украине, в том числе благодаря мощной промышленной базе, заявил профессор Джон Миршаймер, его слова приводит The European Conservative."Россия выигрывает &lt;…&gt;. У нее больше людей, больше артиллерии и больше промышленного потенциала", — отметил он.По мнению эксперта, у Киева нет ни людских, ни материальных возможностей для продолжения затяжного сопротивления. При этом западная помощь сокращается, а Украина все больше зависит от внешней поддержки.Миршаймер подчеркнул, что наиболее вероятный исход — победа России на поле боя. В таком случае Украина превратится в "несостоявшееся государство, зависимое от Европы"."Лучше всего для украинцев было бы сесть на самолет, отправиться в Москву и смириться с потерей Крыма и восточных регионов", — резюмировал профессор. Он добавил, что ежедневно Киев теряет все больше людей в конфликте, исход которого уже предрешен.По данным Минобороны, за минувшие сутки Вооруженные силы России завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области, установили контроль над восточной частью Купянска в Харьковской области, а также взяли 256 зданий в Красноармейске и 98 — в Роге в ДНР. В Димитрове российские подразделения продвигаются в микрорайонах Восточный и Южный, а также в направлении Западного.
https://1prime.ru/20251112/ukraina-864442074.html
https://1prime.ru/20251112/ukraina-864441164.html
украина
киев
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cecf40cda2b37be71a8fbebd43e9c09c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, киев, запад, россия
Спецоперация на Украине, В мире, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, РОССИЯ
23:26 12.11.2025
 
На Западе резко высказались о завершении конфликта на Украине

Миршаймер: Россия берет верх в противостоянии с Украиной

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Россия одерживает победу в конфликте на Украине, в том числе благодаря мощной промышленной базе, заявил профессор Джон Миршаймер, его слова приводит The European Conservative.
"Россия выигрывает <…>. У нее больше людей, больше артиллерии и больше промышленного потенциала", — отметил он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
В США объяснили, что произойдет на Украине после завершения конфликта
Вчера, 07:18
По мнению эксперта, у Киева нет ни людских, ни материальных возможностей для продолжения затяжного сопротивления. При этом западная помощь сокращается, а Украина все больше зависит от внешней поддержки.
Миршаймер подчеркнул, что наиболее вероятный исход — победа России на поле боя. В таком случае Украина превратится в "несостоявшееся государство, зависимое от Европы".
"Лучше всего для украинцев было бы сесть на самолет, отправиться в Москву и смириться с потерей Крыма и восточных регионов", — резюмировал профессор. Он добавил, что ежедневно Киев теряет все больше людей в конфликте, исход которого уже предрешен.
По данным Минобороны, за минувшие сутки Вооруженные силы России завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области, установили контроль над восточной частью Купянска в Харьковской области, а также взяли 256 зданий в Красноармейске и 98 — в Роге в ДНР. В Димитрове российские подразделения продвигаются в микрорайонах Восточный и Южный, а также в направлении Западного.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
На Западе признались в крахе проекта "Украина"
Вчера, 05:33
 
Спецоперация на УкраинеВ миреУКРАИНАКиевЗАПАДРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала