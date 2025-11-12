https://1prime.ru/20251112/konets-864483979.html

На Западе резко высказались о завершении конфликта на Украине

спецоперация на украине

в мире

украина

киев

запад

россия

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Россия одерживает победу в конфликте на Украине, в том числе благодаря мощной промышленной базе, заявил профессор Джон Миршаймер, его слова приводит The European Conservative."Россия выигрывает <…>. У нее больше людей, больше артиллерии и больше промышленного потенциала", — отметил он.По мнению эксперта, у Киева нет ни людских, ни материальных возможностей для продолжения затяжного сопротивления. При этом западная помощь сокращается, а Украина все больше зависит от внешней поддержки.Миршаймер подчеркнул, что наиболее вероятный исход — победа России на поле боя. В таком случае Украина превратится в "несостоявшееся государство, зависимое от Европы"."Лучше всего для украинцев было бы сесть на самолет, отправиться в Москву и смириться с потерей Крыма и восточных регионов", — резюмировал профессор. Он добавил, что ежедневно Киев теряет все больше людей в конфликте, исход которого уже предрешен.По данным Минобороны, за минувшие сутки Вооруженные силы России завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области, установили контроль над восточной частью Купянска в Харьковской области, а также взяли 256 зданий в Красноармейске и 98 — в Роге в ДНР. В Димитрове российские подразделения продвигаются в микрорайонах Восточный и Южный, а также в направлении Западного.

