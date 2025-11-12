Акции "Лукойла" обновили минимум с июня 2023 года

https://1prime.ru/20251112/lukoyl-864464669.html

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Акции "Лукойла" усилили падение, теряют более 3%, упав ниже 5000 рублей и обновили минимум с июня 2023 года, следует из данных Московской биржи. Таким образом, продолжается падение капитализации компании после наложения 22 октября санкций США на "Лукойл". "Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением санкций намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. А 30 октября компания сообщила, что получила от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем компания Gunvor заявила, что отзывает предложение о покупке этих активов. В среду издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что "Лукойл" столкнулся с риском потери зарубежных активов на сумму в 14 миллиардов евро после срыва сделки с Gunvor Group. К 14.40 мск акции "Лукойла" падали на 3,19% - до 4992 рубля. Минутами ранее акции компании максимально опускались до 4977 рубля – минимума с июня 2023 года. От уровня закрытия торгов 21 октября акции "Лукойла" уже упали на 20,6%.

