Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Лукойле" утвердили положение о комитете по стратегии и инвестициям - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/lukoyl-864479418.html
В "Лукойле" утвердили положение о комитете по стратегии и инвестициям
В "Лукойле" утвердили положение о комитете по стратегии и инвестициям - 12.11.2025, ПРАЙМ
В "Лукойле" утвердили положение о комитете по стратегии и инвестициям
Совет директоров "Лукойла" в среду утвердил положение о комитете по стратегии и инвестициям, устойчивому развитию, сообщила компания. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T20:37+0300
2025-11-12T20:37+0300
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861443719_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_58e3220ce03bdc369068e4541042f41a.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" в среду утвердил положение о комитете по стратегии и инвестициям, устойчивому развитию, сообщила компания. "Содержание решений, принятых советом директоров ПАО "Лукойл"… утвердить положение о комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации совета директоров ПАО "Лукойл", – говорится в материалах. При этом прошлое положение, утвержденное советом директоров "Лукойла" в октябре 2020 года, признано утратившим силу. На заседании также утверждены политика в области внешней социальной деятельности группы, положение о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников, положение о комитете по аудиту совета директоров, положение о корпоративном секретаре. Предыдущие политика и положения утратили силу.
https://1prime.ru/20251112/lukoyl-864467951.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861443719_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4c630bf687cc13f697ad8a4a5211a71f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лукойл
Лукойл
20:37 12.11.2025
 
В "Лукойле" утвердили положение о комитете по стратегии и инвестициям

Совет директоров «Лукойла» утвердил положение о комитете по стратегии и инвестициям

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" в среду утвердил положение о комитете по стратегии и инвестициям, устойчивому развитию, сообщила компания.
"Содержание решений, принятых советом директоров ПАО "Лукойл"… утвердить положение о комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации совета директоров ПАО "Лукойл", – говорится в материалах.
При этом прошлое положение, утвержденное советом директоров "Лукойла" в октябре 2020 года, признано утратившим силу.
На заседании также утверждены политика в области внешней социальной деятельности группы, положение о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников, положение о комитете по аудиту совета директоров, положение о корпоративном секретаре.
Предыдущие политика и положения утратили силу.
Вывеска Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
"Лукойл" планирует объединить российские электроэнергетические активы
15:51
 
Лукойл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала