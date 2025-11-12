https://1prime.ru/20251112/lukoyl-864479418.html

В "Лукойле" утвердили положение о комитете по стратегии и инвестициям

лукойл

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" в среду утвердил положение о комитете по стратегии и инвестициям, устойчивому развитию, сообщила компания. "Содержание решений, принятых советом директоров ПАО "Лукойл"… утвердить положение о комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации совета директоров ПАО "Лукойл", – говорится в материалах. При этом прошлое положение, утвержденное советом директоров "Лукойла" в октябре 2020 года, признано утратившим силу. На заседании также утверждены политика в области внешней социальной деятельности группы, положение о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников, положение о комитете по аудиту совета директоров, положение о корпоративном секретаре. Предыдущие политика и положения утратили силу.

