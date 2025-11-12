https://1prime.ru/20251112/lukoyl-864479418.html
В "Лукойле" утвердили положение о комитете по стратегии и инвестициям
В "Лукойле" утвердили положение о комитете по стратегии и инвестициям - 12.11.2025, ПРАЙМ
В "Лукойле" утвердили положение о комитете по стратегии и инвестициям
Совет директоров "Лукойла" в среду утвердил положение о комитете по стратегии и инвестициям, устойчивому развитию, сообщила компания. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T20:37+0300
2025-11-12T20:37+0300
2025-11-12T20:37+0300
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861443719_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_58e3220ce03bdc369068e4541042f41a.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" в среду утвердил положение о комитете по стратегии и инвестициям, устойчивому развитию, сообщила компания. "Содержание решений, принятых советом директоров ПАО "Лукойл"… утвердить положение о комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации совета директоров ПАО "Лукойл", – говорится в материалах. При этом прошлое положение, утвержденное советом директоров "Лукойла" в октябре 2020 года, признано утратившим силу. На заседании также утверждены политика в области внешней социальной деятельности группы, положение о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников, положение о комитете по аудиту совета директоров, положение о корпоративном секретаре. Предыдущие политика и положения утратили силу.
https://1prime.ru/20251112/lukoyl-864467951.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861443719_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4c630bf687cc13f697ad8a4a5211a71f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лукойл
В "Лукойле" утвердили положение о комитете по стратегии и инвестициям
Совет директоров «Лукойла» утвердил положение о комитете по стратегии и инвестициям
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" в среду утвердил положение о комитете по стратегии и инвестициям, устойчивому развитию, сообщила компания.
"Содержание решений, принятых советом директоров ПАО "Лукойл
"… утвердить положение о комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации совета директоров ПАО "Лукойл", – говорится в материалах.
При этом прошлое положение, утвержденное советом директоров "Лукойла" в октябре 2020 года, признано утратившим силу.
На заседании также утверждены политика в области внешней социальной деятельности группы, положение о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников, положение о комитете по аудиту совета директоров, положение о корпоративном секретаре.
Предыдущие политика и положения утратили силу.
"Лукойл" планирует объединить российские электроэнергетические активы