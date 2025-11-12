https://1prime.ru/20251112/lukoyl-864483633.html
"Лукойл" подал заявку о продлении срока завершения операций с компанией
"Лукойл" подал заявку о продлении срока завершения операций с компанией - 12.11.2025, ПРАЙМ
"Лукойл" подал заявку о продлении срока завершения операций с компанией
"Лукойл" подал заявку на продление министерством финансов США крайнего срока для завершения операций с компанией на фоне санкций, сообщает агентство Рейтер со... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T23:51+0300
2025-11-12T23:51+0300
2025-11-12T23:51+0300
банки
дубай
европа
румыния
лукойл
минфин сша
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_0:106:3269:1944_1920x0_80_0_0_5eaade72180ca1931efb329c735f3a63.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" подал заявку на продление министерством финансов США крайнего срока для завершения операций с компанией на фоне санкций, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Компания сообщала, что в связи с введением ряда санкций против нее собирается продать зарубежные активы, а также, что планирует при необходимости попросить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности. "Российский энергетический гигант "Лукойл" подал заявку на продление срока, установленного министерством финансов США, который запрещает сделки с российской компанией после 21 ноября", - пишет Рейтер. По словам собеседников агентства, "Лукойл" просит о продлении, поскольку компании требуется больше времени для завершения соответствующих обязательств и изучения предложений по своим глобальным активам. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
https://1prime.ru/20251112/lukoyl-864464669.html
дубай
европа
румыния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_569dbfa048980241638a2730ce042ad9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, дубай, европа, румыния, лукойл, минфин сша, ес
Банки, Дубай, ЕВРОПА, РУМЫНИЯ, Лукойл, Минфин США, ЕС
"Лукойл" подал заявку о продлении срока завершения операций с компанией
Reuters: "Лукойл" запросил Минфин США о продлении срока завершения операций с компанией
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" подал заявку на продление министерством финансов США крайнего срока для завершения операций с компанией на фоне санкций, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Минфин США
22 октября ввел санкции против "Лукойла
" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС
в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае
.
Компания сообщала, что в связи с введением ряда санкций против нее собирается продать зарубежные активы, а также, что планирует при необходимости попросить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности.
"Российский энергетический гигант "Лукойл" подал заявку на продление срока, установленного министерством финансов США, который запрещает сделки с российской компанией после 21 ноября", - пишет Рейтер.
По словам собеседников агентства, "Лукойл" просит о продлении, поскольку компании требуется больше времени для завершения соответствующих обязательств и изучения предложений по своим глобальным активам.
Помимо Litasco
, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе
- в Румынии
и Болгарии
, а также сеть АЗС Teboil
. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке
с долей 75%. Есть ряд активов в Африке
, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Акции "Лукойла" обновили минимум с июня 2023 года