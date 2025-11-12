Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лукойл" подал заявку о продлении срока завершения операций с компанией - 12.11.2025
"Лукойл" подал заявку о продлении срока завершения операций с компанией
"Лукойл" подал заявку о продлении срока завершения операций с компанией - 12.11.2025, ПРАЙМ
"Лукойл" подал заявку о продлении срока завершения операций с компанией
"Лукойл" подал заявку на продление министерством финансов США крайнего срока для завершения операций с компанией на фоне санкций, сообщает агентство Рейтер со... | 12.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" подал заявку на продление министерством финансов США крайнего срока для завершения операций с компанией на фоне санкций, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Компания сообщала, что в связи с введением ряда санкций против нее собирается продать зарубежные активы, а также, что планирует при необходимости попросить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности. "Российский энергетический гигант "Лукойл" подал заявку на продление срока, установленного министерством финансов США, который запрещает сделки с российской компанией после 21 ноября", - пишет Рейтер. По словам собеседников агентства, "Лукойл" просит о продлении, поскольку компании требуется больше времени для завершения соответствующих обязательств и изучения предложений по своим глобальным активам. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
банки, дубай, европа, румыния, лукойл, минфин сша, ес
Банки, Дубай, ЕВРОПА, РУМЫНИЯ, Лукойл, Минфин США, ЕС
23:51 12.11.2025
 
"Лукойл" подал заявку о продлении срока завершения операций с компанией

Reuters: "Лукойл" запросил Минфин США о продлении срока завершения операций с компанией

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" подал заявку на продление министерством финансов США крайнего срока для завершения операций с компанией на фоне санкций, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Компания сообщала, что в связи с введением ряда санкций против нее собирается продать зарубежные активы, а также, что планирует при необходимости попросить Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности.
"Российский энергетический гигант "Лукойл" подал заявку на продление срока, установленного министерством финансов США, который запрещает сделки с российской компанией после 21 ноября", - пишет Рейтер.
По словам собеседников агентства, "Лукойл" просит о продлении, поскольку компании требуется больше времени для завершения соответствующих обязательств и изучения предложений по своим глобальным активам.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
