МЭА ожидает, что добыча нефти ОПЕК+ вырастет на 26 процентов в 2050 году

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) в сценарии "текущая политика" ожидает, что добыча нефти ОПЕК+ вырастет с 50 миллионов баррелей в сутки в 2024 году до 63 миллионов баррелей в сутки в 2050 году, то есть на 26%, следует из ежегодного доклада агентства World Energy Outlook. "В рамках сценария "текущая политика" поставки ОПЕК+ увеличатся с 50 миллионов баррелей в сутки в 2024 году до 51 миллиона баррелей в сутки в 2035 году и 63 миллионов баррелей в сутки в 2050 году. Добыча ОПЕК+ в 2050 году будет на 15% выше (на 8 миллионов баррелей в сутки), чем когда-либо в истории нефтяных рынков", - говорится в докладе. МЭА также считает, что ежегодные реальные доходы членов ОПЕК+ от добычи нефти вырастут с 1,4 триллиона долларов в 2024 году до 1,7 триллиона долларов в 2035 году и 2,5 триллионов в 2050 году, что примерно на 25% выше уровня 2022 года во время глобального энергетического кризиса.

