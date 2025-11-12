https://1prime.ru/20251112/neft-864443259.html

МЭА спрогнозировало, когда спрос на нефть в мире достигнет пика

МЭА спрогнозировало, когда спрос на нефть в мире достигнет пика - 12.11.2025, ПРАЙМ

МЭА спрогнозировало, когда спрос на нефть в мире достигнет пика

Международное энергетическое агентство (МЭА) в сценарии "текущая политика" ожидает, что спрос на нефть в мире достигнет пика в 102 миллиона баррелей в сутки... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T08:28+0300

2025-11-12T08:28+0300

2025-11-12T08:28+0300

энергетика

нефть

газ

азия

европа

мэа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_17d4749219b9d1cd63d67cff17a8431c.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) в сценарии "текущая политика" ожидает, что спрос на нефть в мире достигнет пика в 102 миллиона баррелей в сутки примерно к 2030 году, но использование "черного золота" в нефтехимии и авиации продолжит увеличиваться, следует из доклада агентства World Energy Outlook. "Спрос на нефть достигнет пика в 102 миллиона баррелей в сутки примерно к 2030 году, а затем постепенно снизится", - говорится в докладе. МЭА отмечает, что это произойдет на фоне роста доли мировых продаж электромобилей с более чем 20% на сегодняшний день до более чем 50% к 2035 году. В 2035 году более 840 миллионов электромобилей будут вытеснять 10 миллионов баррелей нефти в сутки, в основном в Азии и Европе, подчеркивает агентство. "Использование нефти в нефтехимии и авиации продолжит увеличиваться до 2035 и 2050 годов", - добавляется в докладе.

азия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, азия, европа, мэа