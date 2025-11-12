Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭА спрогнозировало, когда спрос на нефть в мире достигнет пика - 12.11.2025, ПРАЙМ
МЭА спрогнозировало, когда спрос на нефть в мире достигнет пика
2025-11-12T08:28+0300
2025-11-12T08:28+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) в сценарии "текущая политика" ожидает, что спрос на нефть в мире достигнет пика в 102 миллиона баррелей в сутки примерно к 2030 году, но использование "черного золота" в нефтехимии и авиации продолжит увеличиваться, следует из доклада агентства World Energy Outlook. "Спрос на нефть достигнет пика в 102 миллиона баррелей в сутки примерно к 2030 году, а затем постепенно снизится", - говорится в докладе. МЭА отмечает, что это произойдет на фоне роста доли мировых продаж электромобилей с более чем 20% на сегодняшний день до более чем 50% к 2035 году. В 2035 году более 840 миллионов электромобилей будут вытеснять 10 миллионов баррелей нефти в сутки, в основном в Азии и Европе, подчеркивает агентство. "Использование нефти в нефтехимии и авиации продолжит увеличиваться до 2035 и 2050 годов", - добавляется в докладе.
08:28 12.11.2025
 
МЭА ожидает пика спроса на нефть в мире к 2030 году

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) в сценарии "текущая политика" ожидает, что спрос на нефть в мире достигнет пика в 102 миллиона баррелей в сутки примерно к 2030 году, но использование "черного золота" в нефтехимии и авиации продолжит увеличиваться, следует из доклада агентства World Energy Outlook.
"Спрос на нефть достигнет пика в 102 миллиона баррелей в сутки примерно к 2030 году, а затем постепенно снизится", - говорится в докладе.
МЭА отмечает, что это произойдет на фоне роста доли мировых продаж электромобилей с более чем 20% на сегодняшний день до более чем 50% к 2035 году. В 2035 году более 840 миллионов электромобилей будут вытеснять 10 миллионов баррелей нефти в сутки, в основном в Азии и Европе, подчеркивает агентство.
"Использование нефти в нефтехимии и авиации продолжит увеличиваться до 2035 и 2050 годов", - добавляется в докладе.
 
