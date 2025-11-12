https://1prime.ru/20251112/neft-864444667.html

Цены на нефть снижаются на прогнозах МЭА по объему добычи и спросу

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, трейдеры оценивают прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) по объему нефтедобычи и спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.16 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,34% относительно уровня предыдущего закрытия - до 64,94 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,38%, до 60,81 доллара. МЭА в сценарии "текущая политика" ожидает, что добыча нефти ОПЕК+ вырастет с 50 миллионов баррелей в сутки в 2024 году до 63 миллионов баррелей в сутки в 2050 году, то есть на 26%, следует из доклада агентства World Energy Outlook, опубликованного ранее в среду. Также МЭА прогнозирует, что спрос на нефть в мире достигнет пика в 102 миллиона баррелей в сутки примерно к 2030 году, но использование черного золота в нефтехимии и авиации продолжит увеличиваться. Помимо этого, аналитики следят за развитием политической ситуации в США и ожидают окончания шатдауна, который влияет на рыночную активность. "Открытие правительства США способствовало бы повышению потребительской уверенности и экономической активности, что в свою очередь повысило бы спрос на нефть", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Markets Тони Сайкамора (Tony Sycamore). Кроме того, позднее в среду минэнерго США опубликует свой ежемесячный краткосрочный прогноз ситуации на нефтяном рынке (STEO), а в четверг - еженедельную статистику по запасам в США, что также может отразиться на котировках нефти.

