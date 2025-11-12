Цены на нефть снижаются на прогнозах МЭА по объему добычи и спросу

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-12T08:30+0300
2025-11-12T09:25+0300
экономика
нефть
рынок
сша
мэа
опек
нефть, рынок, сша, мэа, опек
Экономика, Нефть, Рынок, США, МЭА, ОПЕК
08:30 12.11.2025 (обновлено: 09:25 12.11.2025)
 
© РИА НовостиШтанговый насос на нефтяной скважине
Штанговый насос на нефтяной скважине . Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, трейдеры оценивают прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) по объему нефтедобычи и спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.16 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,34% относительно уровня предыдущего закрытия - до 64,94 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,38%, до 60,81 доллара.
МЭА в сценарии "текущая политика" ожидает, что добыча нефти ОПЕК+ вырастет с 50 миллионов баррелей в сутки в 2024 году до 63 миллионов баррелей в сутки в 2050 году, то есть на 26%, следует из доклада агентства World Energy Outlook, опубликованного ранее в среду.
Также МЭА прогнозирует, что спрос на нефть в мире достигнет пика в 102 миллиона баррелей в сутки примерно к 2030 году, но использование черного золота в нефтехимии и авиации продолжит увеличиваться.
Помимо этого, аналитики следят за развитием политической ситуации в США и ожидают окончания шатдауна, который влияет на рыночную активность.
"Открытие правительства США способствовало бы повышению потребительской уверенности и экономической активности, что в свою очередь повысило бы спрос на нефть", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Markets Тони Сайкамора (Tony Sycamore).
Кроме того, позднее в среду минэнерго США опубликует свой ежемесячный краткосрочный прогноз ситуации на нефтяном рынке (STEO), а в четверг - еженедельную статистику по запасам в США, что также может отразиться на котировках нефти.
 
