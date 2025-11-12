https://1prime.ru/20251112/neft-864469157.html
Россия в октябре увеличила добычу нефти
Россия в октябре увеличила добычу нефти
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в октябре увеличилась по сравнению с сентябрем в среднем на 48 тысяч баррелей в сутки и составила 9,382 миллиона баррелей в день, такая оценка приводится в докладе Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). По данным организации, в сентябре Россия добывала в среднем 9,334 миллиона баррелей нефти в сутки. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Оман и Кувейт) в сентябре завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивают предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки. В январе-марте ОПЕК+ планирует приостановить выход из ограничений. Страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Согласно ему, с октября 2025 года до июля 2026 года Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия должны компенсировать 4,621 миллиона баррелей в сутки сверхдобычи. Предельный уровень нефтедобычи России с учетом добровольных ограничений и плана компенсаций в октябре составлял 9,481 миллиона баррелей в сутки.
