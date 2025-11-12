Цены на нефть ускорили снижение после публикации прогнозов Минэнерго США

https://1prime.ru/20251112/neft-864482477.html

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили снижение почти до 4% после публикации прогнозов минэнерго США по спросу на рынке сырья и объемам нефтедобычи, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.10 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,48% относительно уровня предыдущего закрытия, до 62,89 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 3,83%, до 58,7 доллара за баррель. Днем нефть дешевела в пределах 1%, перед публикацией доклада снижение ускорялось до 3%. Ранее в среду минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 тысяч баррелей в день - до 13,59 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 70 тысяч баррелей, до 13,58 миллиона баррелей в день. Также минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2025 году на 150 тыс баррелей в сутки, до 104,14 миллиона баррелей в сутки. Помимо этого, Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 68,76 доллара с 68,64 доллара за баррель. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2025 год улучшен до 65,15 доллара с прошлой оценки в 65 долларов.

